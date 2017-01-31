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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:

- "Sürdürülebilir kalıcı işlere yatırım yapmalıyız"

(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şubesinin düzenlediği sohbet toplantısında eğitim-öğretim ve sürdürülebilir teknolojiye yatırım yapılmasının önemine değindi.

İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmak ile birlikte toplantı öncesi yurtları inceleyen Vali Tuna, tüm kurum ve kuruluşların değişen ve gelişen şartlara kendini adapte etmesi gerektiğini belirterek, "Bizlere düşen çalışmak ve gayret etmek. Şanlıurfa'da gördüğüm birçok güzellik var. Ortak hassasiyetlerimiz konusunda gösterdiği birliktelik takdire şayan. Kentimizde Şanlıurfa'nın en genç nüfusu var. Tarihi misyonu gereği ecdadımızın yaptığı gibi mazlumun yanında olan halkımız 3 milyon Suriyeliyi barındırarak hoşgörüde zirveye çıkıyor. Diğer Avrupa ülkeleri bu noktada üzerine düşeni yapmıyor. Bu değerlerimizi ve değişen Dünya'yı çocuklarımıza anlatmalıyız. Onlara nitelikli bir eğitimin yanında, dünyada neler olup bittiğini okullarımıza gidip çocuklarımızla buluşarak anlatacağız. Onlara bir ufuk çizebilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla okul ve aile ortamında bunları konuşmamız gerekli. Aile olarak, çocuklarımızı bu noktada motive etmeliyiz. Bazı çocuklarımız ileride garanti meslek sahibi olmak istiyor. Ancak ülkemizin kalkınması için, milli teknoloji üretmenin, insanlığa faydalı buluşlara imza atmanın önemini anlatmalıyız. Sürdürülebilir, kalıcı işlere yatırım yapmalıyız. Her işin başı ilim" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve diğer cemiyet üyelerinin de katıldığı toplantıda Vali Tuna, eğitim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(BB-OE-Y)



31.01.2017 15:24:11 TSI

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