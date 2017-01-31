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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Soğuk hava turşu satışlarını artırdı

31 Ocak 2017 Salı, 15:20
Soğuk hava turşu satışlarını artırdı
Soğuk hava turşu satışlarını artırdı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Kış mevsiminde grip ve soğuk algınlığına karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, bağışıklığı güçlendirdiği ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu bilinen turşuya yöneldi.
Yozgat'ta soğuk hava turşu satışlarını artırdı. Turşu satıcılığı yapan Serkan Açık, kış mevsimiyle birlikte vatandaşların turşuya olan ilgisinin arttığını dile getirdi.
Soğuk havaların turşu satışlarını olumlu yönde etkilediğini belirten Açık, "Tamamen ev usulü turşular yapıyoruz. Kışın turşu satışlarına olan ilgi yaz aylarına göre biraz daha artıyor. Turşunun vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bilindiği için vatandaş kış günlerinde tercih ediyor" dedi.
Yozgat'ta vatandaşın en fazla salatalık, biber ve karışık turşuya ilgi gösterdiğini de belirten Açık, özellikle turşu suyuna da talebin olduğunu söyledi.
(BMG-AÖ-Y)

31.01.2017 15:25:34 TSI
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