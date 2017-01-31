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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Devrim dönemi



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MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce Tarsus İdmanyurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyespor ve Orduspor gibi takımlarda görev yapan tecrübeli teknik direktör Levent Devrim ile anlaşmaya vardı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş ile birlikte Haşim Elmalı katıldı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, İsmail Yalçın ile karşılıklı görüşerek yolların ayrılması kararını verdiklerini belirterek Yalçın'a kulübe verdiği emekler için teşekkür etti. Tecrübeli bir isimle anlaştıklarının altını çizen Güzgülü, "Yönetim kurulumuz ile aldığımız ortak karar sonucunda Levent hocamızı takımın başına getirme kararı aldık. İnşallah hem kendisi hem de takımımız için hayırlı olur. Ben Levent Devrim hocamız ile birlikte ekibine başarılar diliyorum. Kısa zamanda takımımızı hedeflediğimiz noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Teknik Direktör Levent Devrim, imza töreni sonrası oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından ayağının tozuyla Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde kısa bir açıklama yapan Devrim, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyelerimizin teveccühleriyle bugün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyespor'da göreve başladım. İnşallah kendi adımıza ve Manisa Büyükşehir Belediyespor camiası adına hayırlı olur. İyi bir kulübe geldiğimizin farkındayız. İyi bir ekibimiz var. Bu iyi ekibi bu ligde iyi sonuçlar alarak daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımızla bir tanışma toplantısı yaptık. Takım içerisinde daha önceden tanıdığımız oyuncular var. Genel itibariyle iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başına geçen Teknik Direktör Levent Devrim'e üç yardımcı hoca eşlik edecek. Geride kalan süreçte İsmail Yalçın'ın da yardımcılığını yapan Çınar Şaban Şenoğlu takımda kalırken, Teknik Direktör Devrim'in ekibinde, Yaşar Işık ve kaleci antrenörü İsmail Önal yer alacak.

(ÖND-Y)



31.01.2017 15:25:46 TSI

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