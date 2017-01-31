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22 bin 463 kitap ödünç verildi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Nüfusa oranlandığında Yozgat'ın diğer illere göre okuyucu kitlesinin arttığını belirten İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak, 2016 yılı içerisinde 22 bin 463 kitabın ödünç verildiğini söyledi.

2016 yılı itibariyle 27 bin 715 okuyucunun İl Halk Kütüphanesinden yararlandığını söyleyen Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak, "Sürekli kütüphanemiz doluyor, artı sirkülasyon oluyor. Örneğin öğrenci öğleden önce geliyor çalışıyor daha sonra onun yerine öğleden sonra bir başkası daha geliyor. Kütüphanemizdeki yoğunluk akşam saatlerine kadar devam ediyor" dedi.

Günlük ortalama 150 kişiye ödünç kitap verdiklerine değinen Karabacak, 6 bin 925 üyeye geçen yıl 22 bin 463 kitabın ödünç verildiğini belirtti. Karabacak ayrıca nüfusa oranlandığında diğer illere göre Yozgat'ta okuyucu kitlesinin fazla olduğunu ve kitaba ilgilinin arttığını da söyledi.

İl Halk Kütüphanesine 6 bin 152 yeni kitap kaydı yapıldığını da söyleyen Karabacak, kütüphanede 6 bin 524 kitabın bulunduğuna işaret etti. Bu kitaplardan 18 bin 205 tanesinin çocuk kitabı olduğuna değinen Karabacak, 49 bin 319 tanesinin ise yetişkinlere yönelik kitaplar olduğunu ifade etti.

Karabacak son olarak 6 personel ile İl Halk Kütüphanesinde hizmet vermeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

(BMG-AÖ-Y)



31.01.2017 15:25:52 TSI

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