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500 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de eğitim görüyor



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MERSİN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, yaklaşık 200 bin Suriyeli çocuğun, Türk eğitim sistemi içinde aynı okullarda, 300 bine yakın Suriyeli çocuğun da geçici eğitim merkezlerinde eğitim gördüğünü belirterek, "Toplamda 500 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Demirci, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim hakkından faydalanmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında Mezitli İçel Anadolu Lisesi'nde açtığı kursu ziyaret etti. Demirci'ye, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi de eşlik etti.

Türkiye'de 3 milyona yakın Suriyelinin misafir edildiğini dile getiren Demirci, ülkenin nüfusunun neredeyse yüzde 5'ine karşılık gelen bir kitleyi misafir etmeyi bir yük olarak değil, insani bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Bu krizin sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorumluluğu ile yönetilebileceğine işaret eden Demirci, Suriyelilerin de dünyanın kendilerini unutmadığını görmek istediklerini belirtti. Ülkede misafir edilenler için yapılanların denizden insan çıkarmaktan çok farklı olmadığını ifade eden Demirci, "Nitelikli eğitim imkanına kavuşturduğumuz her çocuk, aslıda denizden çıkardığımız bir çocuk" dedi.

Suriyeli çocukların eğitime kavuşturulmalarıyla ailelerinin de risklerden korunduğuna dikkat çeken Demirci, "Yaklaşık 200 bin dolayındaki çocuk, Türk eğitim sistemi içinde aynı okullarda, aynı sınıflarda nitelikli eğitime ulaşmış durumda. 300 bine yakın Suriyeli çocuk da geçici eğitim merkezlerinde hem Türkçe hem telafi programları hem de kendi dilleri ve kültürleriyle ilgili eğitim alıyorlar. Toplamda 500 bin çocuğa ulaştık diyebiliriz" dedi.

(KYM-Y)



31.01.2017 15:28:03 TSI

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