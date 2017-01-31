31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna 3 takviye

31 Ocak 2017 Salı, 15:25
Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna 3 takviye
Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna 3 takviye

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor devre arası transfer döneminin son gününde kadrosunu üç tecrübeli isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip Elazığspor'dan Ümit Tütünci, Bugsaşspor'dan Uğur Aktaş ve Şanlıurfaspor'dan Mehmet Rızvan Yıldız'ı kadrosuna kattı.
Teknik Direktörlük görevine Levent Devrim'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu da üç tecrübeli isimle güçlendirdi. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş ve Sportif Direktör Bülent Ataman Katıldı. Yeşil-beyazlılar devre arası transfer döneminin son gününde Elazığspor'un tecrübeli forveti Ümit Tütünci ile birlikte Bugsaşspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Uğur Aktaş ve Şanlıurfaspor'dan sağ bek Mehmet Rızvan Yıldız ile her konuda anlaştı. Oyuncularla birer buçuk yıllık anlaşma sağlandı.
(ÖND-Y)

31.01.2017 15:29:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mahalleler arası ulaşım sorunu bitiyor
YEREL

MAHALLELER ARASI ULAŞIM SORUNU BİTİYOR
Ege Bölgesinde kaçak avcılıkla mücadele
YEREL

EGE BÖLGESİNDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE
Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak
YEREL

ZAFER CAZİBE MERKEZİ 3 İLİ KALKINDIRACAK
'Kodla(Ma)nisa' projesi öğretmenlerine eğitim
YEREL

'KODLA(MA)NİSA' PROJESİ ÖĞRETMENLERİNE EĞİTİM
Savaş mağdurları için anlamlı işbirliği
YEREL

SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Devrim dönemi
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA DEVRİM DÖNEMİ
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Irlamaz aydınlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AYDINLANIYOR
Osmancalı'da çilek üreticisine büyük destek
YEREL

OSMANCALI'DA ÇİLEK ÜRETİCİSİNE BÜYÜK DESTEK
Manisa'nın milli sporcularından bir başarı daha
YEREL

MANİSA'NIN MİLLİ SPORCULARINDAN BİR BAŞARI DAHA
Yunusemre'den işitme engelli sporculara destek
YEREL

YUNUSEMRE'DEN İŞİTME ENGELLİ SPORCULARA DESTEK
Bir mahalle daha kanalizasyona kavuşuyor
YEREL

BİR MAHALLE DAHA KANALİZASYONA KAVUŞUYOR
94'lük Fatma nine yıllara meydan okuyor
YEREL

94'LÜK FATMA NİNE YILLARA MEYDAN OKUYOR
Bu proje Turgutlu'yu okutacak
YEREL

BU PROJE TURGUTLU'YU OKUTACAK
Gençler istedi Başkan Şirin yaptı
YEREL

GENÇLER İSTEDİ BAŞKAN ŞİRİN YAPTI
Başkan Çerçi kahraman askeri ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ KAHRAMAN ASKERİ AĞIRLADI
Veziroğlu Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor
YEREL

VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİ HIZLA YÜKSELİYOR
Salihli'de mesleki ve teknik eğitim toplantısı düzenlendi
YEREL

SALİHLİ'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
AK Partili Aydemir'den, Salihli ziyareti
YEREL

AK PARTİLİ AYDEMİR'DEN, SALİHLİ ZİYARETİ
Kocaçeşmespor'lu Özdemir'den destek çağrısı
YEREL

KOCAÇEŞMESPOR'LU ÖZDEMİR'DEN DESTEK ÇAĞRISI
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenilemeler başladı
YEREL

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEMELER BAŞLADI
Kulalı masterler deplasmanda galip
YEREL

KULALI MASTERLER DEPLASMANDA GALİP
Manisalı miniklerin sömestr eğlencesi
YEREL

MANİSALI MİNİKLERİN SÖMESTR EĞLENCESİ