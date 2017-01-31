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Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna 3 takviye



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor devre arası transfer döneminin son gününde kadrosunu üç tecrübeli isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip Elazığspor'dan Ümit Tütünci, Bugsaşspor'dan Uğur Aktaş ve Şanlıurfaspor'dan Mehmet Rızvan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Teknik Direktörlük görevine Levent Devrim'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu da üç tecrübeli isimle güçlendirdi. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş ve Sportif Direktör Bülent Ataman Katıldı. Yeşil-beyazlılar devre arası transfer döneminin son gününde Elazığspor'un tecrübeli forveti Ümit Tütünci ile birlikte Bugsaşspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Uğur Aktaş ve Şanlıurfaspor'dan sağ bek Mehmet Rızvan Yıldız ile her konuda anlaştı. Oyuncularla birer buçuk yıllık anlaşma sağlandı.

(ÖND-Y)



31.01.2017 15:29:51 TSI

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