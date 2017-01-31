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MASKİ son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi

31 Ocak 2017 Salı, 15:25
MASKİ son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi
MASKİ son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılı yatırımlarını 2014 yılına oranla yüzde 420 artırarak son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ'nin 2071 hedefi ile yatırımlarına devam etiğini belirterek, özellikle çalışmalarda sağlam alt yapıya önem verdiklerini kaydetti. 2014 yılının yapılanma, 2015 yılının Malatya'nın alt yapı sorunlarını tespit edip çözümleri için projelerin hazırlanması ile geçtiğini açıklayan Dr. Özdemir, "2016 yılın içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmaları konusunda şahlanış yılımız oldu" dedi.
"Son 3 yılda 117 milyon TL yatırım yapıldı"
Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, "2014 yılında 155 km, 2015 yılında 320.5 kilometre ve 2016 yılında 538.5 kilometre içme suyu şebeke hattı yaptık. 2014 yılında 33 kilometre, 2015 yılında 128 kilometre, 2016 yılında ise 221 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yaptık. Yağmursuyu alt yapı çalışmaları ise 2014 yılında 1.5 kilometre, 2015 yılında 25 kilometre, 2016 yılında 38 kilometre yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 117.7 Milyon TL'lik toplamda bin 460 kilometre alt yapı çalışması yapıldı. 2014 yılında 190 kilometre alt yapı çalışması yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, 2015 yılında ise 473 kilometre alt yapı çalışması yaptı. Özellikle Malatya'nın gelecek 50-60 yılını kapsayacak şekilde projeler hazırladık. Ayağı yere basan sağlam projeler ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı alt yapı çalışmalarımıza hız verdik. 2016 yılda ise 797 kilometre alt yapı çalışması yapıldı. Malatya Genelinde işletme faaliyetlerimiz 7/24 devam ediyor" dedi.
MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, "Malatya merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sorunsuz bir alt yapı için çıktığımız bu yolda hedefimiz daha yaşanabilir bir Malatya oluşturmak. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 15:30:28 TSI
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