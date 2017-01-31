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Ahmet Bozan ASKF Başkanlığı'na adaylığını yarın açıklıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. Ahmet Bozan, yarın Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacak.

Spor camiasının genç isimlerinden olan Dr. Ahmet Bozan, önümüzdeki eylül ayı içerisinde yapılması beklenen ASKF Başkanlığı için yarın saat 12.00'de Reşatbey Mahallesi'ndeki Öğretmenevi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak.

Halen ASKF'de Yönetim Kurulu Üyesi olmasının dışında Federasyon Üst Klasman Temsilcisi olarak da görev yapan Bozan, "Daha güçlü kulüpler, daha güçlü altyapı ve daha güçlü ASKF için" aday olduğunu belirtti.

(ELF-Y)



31.01.2017 15:30:37 TSI

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