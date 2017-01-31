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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Kara saplanan ambulans kurtarıldı

31 Ocak 2017 Salı, 15:26
Kara saplanan ambulans kurtarıldı
Kara saplanan ambulans kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta hamile kadını hastaneye götürürken kara saplanan ambulans İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde doğum sancısı çeken bir hastayı almak üzere görevlendirilen 112 Acil yardım ambulansı hastayı aldıktan sonra dönüş yolunda kara saplandı. Yoğun tipi nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerleyemeyen 112 aracında bir süre hasta bekletilirken olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen diğer ambulansa nakledilen hasta Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kara saplanan ambulans ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
(Nİ-SLH-Y)

31.01.2017 15:30:52 TSI
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