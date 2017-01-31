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Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümü

- Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman:

- "Aksoy, inançlı, ilkeli bir hukuk ve dava adamı, gerçek bir Atatürkçü ve yurtseverdi"



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Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, ADD'nin kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy'un 27 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü anımsatarak, Aksoy'un her zaman kendilerine rehber olacağını söyledi.

Muammer Aksoy'un tüm devrim şehitleri gibi yaşamını tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik temeline dayanan Cumhuriyet'in laik demokratik yapısını korumak ve üniter devleti sonsuza kadar yaşatmak için harcadığını ifade eden Kerman, "Aksoy, inançlı, ilkeli bir hukuk ve dava adamı, gerçek bir Atatürkçü ve yurtseverdi. 40 yılı aşkın bir süre Türk Hukuk Kurumu başkanlığında bulundu. Bağımsız ve çağdaş bir Türkiye mücadelesi verirken ülkenin yer altı kaynaklarına sahip çıktı" dedi.

Petrolün millileştirilmesi için verdiği savaşın hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan ADD Şube Başkanı Azmi Kerman şunları söyledi:

"Batılı emperyalistlerin baskı ve yönlendirmeleriyle Türkiye'nin hızla Atatürk'ten uzaklaştırılmak istendiği bir dönemde Atatürkçü Düşüne Derneği'ni kuran, kurucu genel bakanımızı bir kez daha saygı ve sevgi ile anıyoruz. Muammer Aksoy ve tüm devrim şehitleri her zaman rehberimiz olacaktır. Yaktıkları aydınlanma meş'alesi hiçbir zaman sönmeyecektir."

(MY-MET-HA-Y)



31.01.2017 15:31:29 TSI

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