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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Vanlı talihliler arabalarına kavuştu

31 Ocak 2017 Salı, 15:30
Vanlı talihliler arabalarına kavuştu
Vanlı talihliler arabalarına kavuştu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın yerel marketlerinden Ranss AVM tarafından müşterileri için düzenlenen çekilişte otomobil kazanan talihliler, arabalarını teslim aldılar.
Van'ın yerel marketlerinden Ranss AVM'de alışveriş yapan müşterileri için içinde iki otomobilin de yer aldığı 1001 hediyeli çekiliş düzenlemişti. Çekilişte kendilerine otomobil çıkan Ayhan Orhan ve Özgür Karacehenem'e arabaları teslim edildi. Markette düzenlenen teslim töreninde anahtarlarını alan talihliler, arabalarına binerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Burada bir açıklamada bulunan Ayhan Orhan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm Ranss ailesine düzenlediği kampanyadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir arabam vardı, ama bu arabanın çıkması çok iyi oldu" dedi.
Diğer talihli Özgür Karacehenem ise, "Çok güzel bir duygu. Arabamıza kavuştuk. Ranss AVM yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca yerel bir alışveriş merkezini tercih etiğimiz için de kendimizi şanslı görüyoruz. Çok mutluyum. Bundan sonraki çekilişlerde şansımızı yine deneyeceğiz. Aracım vardı, ama bunu da ablama vereceğim" şeklinde konuştu.
Ranss AVM Müdürü Bilgin Berge de, Van'da yapılacak büyük kampanyaların altında Ranss'ın imzasının olduğunu vurgulayarak, "Bugün de kampanyamızın büyük hediyelerini teslim ettik. Birazdan araçlarını alıp gidecekler. Bu tür büyük kampanyalarımız devam edecektir. Halkımızdan bundan sonraki kampanyaları takip etmelerini istiyoruz. Ranss kalitesini lütfen görün. Bu tür kampanyaları herkes yapsın istiyoruz, ama Ranss farklı. Ranss Van için büyük bir şans" ifadelerini kullandı.
(ATL-MSA-Y)

31.01.2017 15:35:15 TSI
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