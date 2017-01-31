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Büyükşehir bünyesindeki siyer dersleri devam ediyor

31 Ocak 2017 Salı, 15:30
Büyükşehir bünyesindeki siyer dersleri devam ediyor
Büyükşehir bünyesindeki siyer dersleri devam ediyor
- Prof. Dr. İhsan Sırma:
- "Batı, İslam dünyasındaki eserleri yok ediyor"

(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer dersine katılan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Suriye'deki tarihi eserlerin yok edildiğine dikkat çekerek, "Batı 'İslam dünyasındaki eserleri yok edin' diyor" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer derslerinin 9'uncusu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen derste, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından "Dar'ul-Erkam'ın İslam Tebliğindeki Yeri" anlatıldı. Prof. Sırma, özetle şu bilgileri aktardı:
"Erkam, Mekkeli; Huzaa Kabilesinden, Mahzuni birisi, Hz. Ömer'le aynı aşiretten olan bir zat. Fakat dünyada insanlar çok çeşitlidir. Bakıyorsunuz, hangi toplum olursa olsun, müspet insanlar var, menfi insanlar var. İşte Erkam, Müslüman olmadan önce de çok mazbut bir insandı. Mazbut bir insan neyi arar? Mazbutları arar. Resullullah'ın (s.a.v) bir şeyler söylediğini öğrenince; Mekke toplumu zaten o dönem 10 bin nüfuslu bir yer; herkes herkesi tanıyor; Muhammed'in Peygamber olduğunu söylediğini ve iman edenler olduğunu öğrenince, üstelik Erkam'ın kendisinin en çok sevdiği ve güvendiği Ebubekir, Osman, Abdurrahman İbni Avf gibi insanların iman ettiğini öğrenince rivayetlere göre 7'nci, 8'nci veya 11'nci Müslüman olarak iman ediyor. Yani her halükarda Ebul Erkam, ilk Müslümanlardandır, Hz Muhammed (s.a.v)'e gelen risaleti ilk kabul edenlerdendir. O dönemlerde öyle bir şeyi yapmak öyle kolay değil. Hani 28 Şubat diye bir dönem yaşadık, 12 Eylül dönemi yaşadık. Kenan Evren diye bir bela vardı ve darbe yapmıştı. Müslümanlar evlerinden çıkmaya korkuyordu. O zamanlarda biz de Erzurum'daydık. Bazı talebelerimiz, bizleri koruyorlardı. Öyle bir dönemde dava yüklenmek önemlidir. Yoksa günümüzde herkes serbest; inananı, inanmayanı; Müslümanı, Müslüman olmayanı; herkes serbest. Önemli olan zor zamanda gerçeği kabul edebilmek. İşte Erkam böyle birisidir. Ve iman edince her şeyini feda edebilecek bir noktadadır."
İslam'ın ilk tebliğ olduğu dönemde Erkam'ın (Radyallahu Anh) Safa Tepesi yakınındaki evini İslami çalışmalara açtığını kaydeden Sırma, slayt gösterisi üzerinde yerini gösterdi.
"Avrupa'da okur-yazarlık sıfırken, İslam dünyasında ciltlerce eser yazıldı"
Okuma ve öğrenmeye dair çeşitli bilgiler de aktaran Prof. Sırma, "Avrupa'da okur-yazarlık oranı sıfırken, İslam dünyasında ciltlerce eserler yazıldı. Örneğin Belazuri'nin 3 ciltlik Kitabul Meğazi'si bundan 1200 yıl evvel yazılmıştır. 700 yıl önce sadece 1 kişi, İbni Asakir tarafından yazılmış 80 ciltlik eserler var. Şimdi bizim hangi üniversite 80 cilt yazabiliyor? Bakın üniversite diyorum. O tek bir kişi bunu yaptı. Onlar da aşk vardı" ifadelerini kullandı. Soruları da cevaplayan Sırma, Bladi Şam'da tarihi eserlerin kalmadığını, hepsinin bombalandığını anlatarak, "İster Trump dinlesin isterse Sarkozy'i dinlesin. Bu batının bir projesidir. İslam devletlerindeki eserleri yok edin diyorlar" dedi.
15 günlük periyotlarla Cumartesi günleri aynı yerde saat 19.30'da gerçekleştirilen ve 17 ders olarak işlenecek Siyer Dersleri programı çerçevesinde 10'ncu ders, 11 Şubat'ta Prof. Dr. Salih Arı tarafından verilecek.
(SD-Y)

31.01.2017 15:35:16 TSI
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