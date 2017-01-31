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Alanya'da orta refüj sulama sistemi çalışmaları



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kadıpaşa Mahallesi Stad Caddesi ve Pelitlik Caddesi'nde orta refüj sulama sistemi çalışmalarında sona gelindi.

Alanya Belediyesi tarafından yapımına başlanan D-400 Karayolu üzeri Yat Limanı 2. Tünel ile Çevre Yolu'ndan Tosmur Hizmet Binası önüne kadar 13 kilometre uzunluğunda orta refüj sulama sistemi çalışmaları kapsamında, Kadıpaşa Mahallesi bölümünde sona gelindi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu uygulama sayesinde hem işçilikten, hem de zamandan tasarruf sağlanacaktır. 900 metrelik orta refüjdeki yeşil alan yeni uygulanacak otomatik sulama sistemi ile düzenli sulanarak, su tasarrufu sağlanacaktır. Sulama sistemi zaman ayarlı olduğundan daha geç vakitlerde, araç ve insan trafiğinin daha az olduğu saatlerde devreye girer. Sadece sulanması istenen bölgeye su vererek yolların ıslanmasına mani olup dolayısıyla da istenmeyen kazalara yol açmaz. Sistem tamamen toprak altında olduğundan hiçbir şekilde çevreye zarar vermez"dedi

(sm-



31.01.2017 15:36:25 TSI

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