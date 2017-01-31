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Çorum turizmde kan kaybediyor

- Çorum'da 2016 yılında kentteki müze ve ören yerlerini 93 bin 220 yerli ve yabancı turist ziyaret etti



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıl yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı.

2016 yılında kentteki müze ve ören yerlerini 93 bin 220 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İlde turizmin kalbini oluşturan müze ve ören yeri çıkış noktasından hareketle turizmin daha fazla canlanması ve bundan hak edilen ölçüde yararlanılmasının sadece müze ve ören yerleriyle mümkün olmadığı göze çarparken, Çorum'un turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için alternatif turizm çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor.

2009 yılında 98 bin 271 turistin ziyaret ettiği Çorum'da 2010 yılında bu rakam 113 bin 133 yükselirken, 2011 yılında 121 bin 870'e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu restorasyon için 1917 yılında Almanya'ya götürülen, 94 yıl aradan sonra 2012 yılında ana vatanı Hititlerin başkenti Hattuşa'ya getirilen 'Boğazköy Sfenksi' ve yıl boyunca yürütülen tanıtım faaliyetleri ile bu alanda hayata geçirilen yeni projelerle yerli ve yabancı turist yasında büyük bir artış yaşandı. 2012 yılında 146 bin 609 olan turist sayısı bu yıldan itibaren düşüşe geçti. 2013 yılında müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısı 134 bin 850'ye gerilerken, 2014 yılında ise 133 bin 806 ile kayıtlara geçti. 2015 yılında yüzde 15'lik düşüş ile turist sayısı 113 bin 752'ye gerilerken, 2016 yılında yüzde 18 gerileyerek 93 bin 220'ye düştü.

"2016 yılında 2 bin 133 yabancı turist geldi"

Turist sayısında düşünen yabancı turistlerin geliş oranlarına da yansıdı. Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle adeta açık hava müzesi olan Çorum'a gelen yabancı sayısı da her geçen yıl düşmeye başladı. 2011 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret eden yabancı turist sayısı 39 bin 958 iken 2012 yılında bu sayısı 42 bin 538'e yükseldi. 2013 yılında tekrar düşüşe geçen yabancı turist sayısı 39 bin 922 iki olurken, 2015 yılında 22 bin 112 oldu. Yabancı turist sayısında en sert düşüş ise geçtiğimiz yıl yaşandı. 2016 yılında kentteki müze ve örenyerlerini ziyaret eden turist sayısı 2 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

Bir tarafta turizmde kan kaybı yaşanırken diğer taraftan da turizm hareketliliğinin artması için çalışmalar devam ediyor. Alacahöyük köyünde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Hitit Barajı, Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Arkeopark' projesiyle turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. 6 milyon 800 bin liraya mal olacak ve 277 dekar alanda uygulanacak proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, Hitit arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce de onaylanan projenin, bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hitit Barajı ve çevresinin canlandırılıp cazibe merkezi haline dönüşmesi amacıyla hazırlanan projenin hayata geçirilmesiyle yıllık 35 bin dolayında turistin ziyaret ettiği Alacahöyük'e 100 bin kişinin gelmesi hedefleniyor.

(MMY-BÖ)



31.01.2017 15:37:55 TSI

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