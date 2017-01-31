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Elazığ'da elektrikli otobüs dönemi başlıyor



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında 259 hektarlık alanda çalışmaların devam ettiğin belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yapılan çalışmalar neticesinde elektrikli otobüs projesinin de onaylandığını ve yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısında Elektrikli otobüslerle ilgili son durum ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yanılmaz, ağır geçen kış şartları ile ilgili de çalışmaların 24 saat aralıksız olarak devam ettiğini dile getirdi. Elazığ'da kar yağışının devam ettiğin ve buna bağlı olarak karla mücadelede 5 ana unsuru ilke edindiklerini vurgulayan Başkan Yanılmaz, "Öncelikle ilk ilkemiz ana arterlerin ulaşıma açık olmasıdır. Diğerleri ise otobüs ve minibüs, hastane, mezarlık ve okul yollarının ulaşıma açık hale getirilmesidir. Bununla birlikte tüm ekiplerimizle ara sokaklarda dahil olmak üzere şehrin 4 bir yanında 24 saat çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



259 hektar alanda kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümle ilgili il genelinde 2014 yılından itibaren çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Yanılmaz, "Özellikle 7 mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 noktada 69 hektar, Sürsürü Mahallesi'nde 17 nokta 72 hektar, Aksaray Mahallesi'nde 16, 05 hektar, Kızılay Mahallesi'nde 42 hektar, Karşıyaka Mahallesi'nde 50,30 hektar, Zafran Mahallesi'nde 84, 90 hektar ve Gümüşkavak Mahallesi'nde ise 27, 07 hektarlık alanda olmak üzere toplam 259, 73 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürüyoruz. Kentsel dönüşümden kasıt olarak riskli binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması kastetmiyorum. Çok geniş bir alanı kastediyorum. 259 hektarlık bir alan neredeyse bir mahallenin tüm alanına eş değerdir. Bu anlamda özelikle Cumhuriyet Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızın son noktasına geldik. Hedefimiz ildeki kentsel dönüşüm ihtiyacına sahip olan tüm mahallerimizde oradaki hak sahiplerini mağdur etmeden en iyi şekilde bundan faydalanmaları için çalışmaları devam ettirmektir. 2023'e kadar bir plan ve program yaptık. O tarihe kadar bunlar adım adım takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır" diye konuştu.



"Elektrikli otobüsler yıl için yollarda olacak"

Elektrikli otobüs için de çok uzun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yanılmaz, "Bununla ilgili aynı zamanda bir Ar-Ge çalışmasının olması için firmaları zorladık. Elektrikli otobüsler için yukarıdan elektrik kabloları ve otobüsün üzerinde kabloyla bağlantı kurulan bir sistem istemedik. Otobüslerimiz bataryalı olsun. İhtiyaç duyduğumuz güzergahlara o otobüsleri anında aktarabilelim. Hem bu Ar-Ge çalışması bir taraftan devam etti bir taraftan otobüslerimizin finans problemini halletmek için dünya, Avrupa Birliği ve İslam bankaları nezdinde bir çok çalışmamız oldu. Nihayetinde projeler ve teknik detaylar bitti. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerle bu elektrikli otobüs projemizi yerine getireceğimiz kanaati hazır oldu. Akabinde dünya bankasından bunun finans problemini de geçen hafta itibariyle bitirdik ve bakanlığın onayı geldi. Şubat ayı içerisinde ELBÜS otobüslerimizin ihalesine çıkacağız. Bu yıl içinde de otobüslerimizi yollarda göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Otobüslerin Hilalkent -Doğukent arasında rink sistemiyle çalışacağına da vurgu yapan Yanılmaz, otobüslerin iletişim fakültesine kadar gideceğini, en geç 10 dakikada bir durağa ulaşım sağlanacağını kaydetti.

(CK-MP-Y)



31.01.2017 15:38:05 TSI

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