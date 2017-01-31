31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

By Lock Kullanan 13 Kişinin Yargılanmasına Devam Edildi

31 Ocak 2017 Salı, 15:34
By Lock Kullanan 13 Kişinin Yargılanmasına Devam Edildi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme programını kullanan 13 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar kadın H.B., kadın Ö.K., erkek M.Y. ve erkek Ş.A. ile tutuksuz sanık erkekler V.A., C.S., G.B., M.A., M.Ö., kadınlar M.A., B.İ., S.E., K.Ş. ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz erkek sanık F.G. avukatı ile birlikte Ankara, Sincan'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar kadın A.E. ve erkek Y.İ. duruşmaya katılmadı.
Tutuklu kadın sanık H.B. "Ben öğretmendim, asla by lock kullanmadım. Bu devlet için en ücra yerlerde görev aldım, terörist değilim. 53 yaşında, 3 çocuk annesiyim, okulda Fetullah Gülen'in fotoğrafının olduğu boş cd kabından başka hiçbişey yok" dedi.
Güvenlik şefi olduğunu söyleyen tutuklu sanık M.Y. ise "Ülkeme, vatanıma, cumhuriyetin temel ilkelerine uyan bir insanım. Sivas'ta TEİAŞ'ta 17 yıldır güvenlik şefiyim. 15 Temmuz gecesi kritik noktalarda personelleri artırdım, darbeden bir gün sonra Cumartesi de işe gittim. Eğer o gece ölseydim şehit olacaktım, şimdi terör örgütü üyesi olarak yargılanıyorum. Karaciğer rahatsızlığım var, bir koğuşta 57 kişi kalıyoruz. Bu suç kanıma dokunuyor" diye konuştu. Tutuklu sanık kadın Ö.K. de by lock kullanmadığını, namusu ve anayasal düzene uyarak çalıştığını söyledi. SEGBİS ile savunma yapan tutuksuz sanık F.G., 2007 yılında öğretmenlik mesleğini bırakıp, 2008 yılında sözleşmeli subaylık sınavını kazandığını ve 2009'da Kayseri Komanda Tugayı'nda görev aldığını belirterek, "bana kumpas kuruldu. Terörle mücadele edip, savaşmışken terör üyesi ile anılmak zoruma gidiyor. By lock adını hiç duymadım" dedi.
Tutuksuz kadın sanık S.E. de by lock kullanmadığını, telefonuna eşinin indirdiğini belirterek, "Doğumevi'nde ebeydim, açığa alındım. Öğretmen olan eşim by lock programını indirmiş. O da ihraç edildi. Eşim bir kaç defa mesajlaşmış, benim hiç haberim yok. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.
"Hastamıza, dua etmek için by lock yüklediler"
Sanık S.E.'nin eşi B.E. de duruşmada tanık olarak dinlenirken, B.E. "Ben öğretmendim. 2014'te Eğitim Bir Sen ile sıkıntı yaşayınca Aktif Eğitim Şen'e üye oldum. Kayınbabam çok hastaydı, kanserdi. Öğretmen arkadaşlar sürekli gelir, dua ederlerdi. Bana bir program olduğunu onu yükleyip orada dua edeceklerini söylediler. Öğretmen A.E., benim telefon olmayınca eşimin telefonuna yükledi. Sadece bir kaç kez geçmiş olsun mesajı attılar. Eşim telefonun ağırlaştığını söyleyince üç dört gün sonra programı kaldırdık. Eşimin hiçbir şeyden haberi yok" dedi.
Diğer sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar H.B., Ö.K., M.Y. ve Ş.E.'nin tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle adli kontrol şartı, yurt dışı yasağı ve duruşmalara katılma zorunluluğu şartıyla tahliyelerine karar vererek, duruşmayı Mart ayına erteledi.
(AÖ-Y)

31.01.2017 15:38:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'da toplu imza töreni
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TOPLU İMZA TÖRENİ
Başkanlardan Kayserispor'a Destek Çağrısı
YEREL

BAŞKANLARDAN KAYSERİSPOR'A DESTEK ÇAĞRISI
Kayseri'de ziraat odaları referandumda 'Evet' oyunu vereceğini açıkladı
YEREL

KAYSERİ'DE ZİRAAT ODALARI REFERANDUMDA 'EVET' OYUNU VERECEĞİNİ AÇIKLADI
Akay'a Çeçen Dopingi
YEREL

AKAY'A ÇEÇEN DOPİNGİ
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Hizmet İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:
YEREL

HİZMET İŞ KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI SERHAT ÇELİK:
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
KYK'da kalan öğrencilerden Halep'e yardım
YEREL

KYK'DA KALAN ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM
Kayseri'de FETÖ/PDY Operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Mimarsinan Park Kafe açıldı
YEREL

MİMARSİNAN PARK KAFE AÇILDI
Sosyal medyadan terör ve darbe propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR VE DARBE PROPAGANDASI YAPAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazada hayatını kaybeden hakemin ailesine sevindirici haber
YEREL

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN HAKEMİN AİLESİNE SEVİNDİRİCİ HABER
Kayseri Şeker lisanslı depoculuk kapasite kullanım oranı ile ilk sırada yer aldı
YEREL

KAYSERİ ŞEKER LİSANSLI DEPOCULUK KAPASİTE KULLANIM ORANI İLE İLK SIRADA YER ALDI
Bünyan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL

BÜNYAN'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi'de
YEREL

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR ÖNCEKİ BAKANI TANER YILDIZ, MELİKGAZİ'DE
Kocasinan'da ruhu dinlendiren kursa büyük ilgi
YEREL

KOCASİNAN'DA RUHU DİNLENDİREN KURSA BÜYÜK İLGİ
Kocasinan Belediyesi 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ile okulları temizliyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ 'OKUL TEMİZLİK HİJYEN EKİBİ' İLE OKULLARI TEMİZLİYOR
KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, TOBB'da Akreditasyon Kurul Toplantısına Katıldı
YEREL

KTO BAŞKAN YARDIMCISI HASNALÇACI, TOBB'DA AKREDİTASYON KURUL TOPLANTISINA KATILDI
Erciyes Üniversitesi AKADEMİ Gazetesinin İkinci Sayısı Çıktı
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİ GAZETESİNİN İKİNCİ SAYISI ÇIKTI
KAYSO Ocak ayı Meclis Toplantısı
YEREL

KAYSO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Başkan Büyükkılıç: &quot;Kayserispor'u kutluyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERİSPOR'U KUTLUYORUM"
KASKİ'de kuyu binası yapım ihalesi
YEREL

KASKİ'DE KUYU BİNASI YAPIM İHALESİ