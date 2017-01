YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. By Lock Kullanan 13 Kişinin Yargılanmasına Devam Edildi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme programını kullanan 13 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar kadın H.B., kadın Ö.K., erkek M.Y. ve erkek Ş.A. ile tutuksuz sanık erkekler V.A., C.S., G.B., M.A., M.Ö., kadınlar M.A., B.İ., S.E., K.Ş. ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz erkek sanık F.G. avukatı ile birlikte Ankara, Sincan'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar kadın A.E. ve erkek Y.İ. duruşmaya katılmadı.

Tutuklu kadın sanık H.B. "Ben öğretmendim, asla by lock kullanmadım. Bu devlet için en ücra yerlerde görev aldım, terörist değilim. 53 yaşında, 3 çocuk annesiyim, okulda Fetullah Gülen'in fotoğrafının olduğu boş cd kabından başka hiçbişey yok" dedi.

Güvenlik şefi olduğunu söyleyen tutuklu sanık M.Y. ise "Ülkeme, vatanıma, cumhuriyetin temel ilkelerine uyan bir insanım. Sivas'ta TEİAŞ'ta 17 yıldır güvenlik şefiyim. 15 Temmuz gecesi kritik noktalarda personelleri artırdım, darbeden bir gün sonra Cumartesi de işe gittim. Eğer o gece ölseydim şehit olacaktım, şimdi terör örgütü üyesi olarak yargılanıyorum. Karaciğer rahatsızlığım var, bir koğuşta 57 kişi kalıyoruz. Bu suç kanıma dokunuyor" diye konuştu. Tutuklu sanık kadın Ö.K. de by lock kullanmadığını, namusu ve anayasal düzene uyarak çalıştığını söyledi. SEGBİS ile savunma yapan tutuksuz sanık F.G., 2007 yılında öğretmenlik mesleğini bırakıp, 2008 yılında sözleşmeli subaylık sınavını kazandığını ve 2009'da Kayseri Komanda Tugayı'nda görev aldığını belirterek, "bana kumpas kuruldu. Terörle mücadele edip, savaşmışken terör üyesi ile anılmak zoruma gidiyor. By lock adını hiç duymadım" dedi.

Tutuksuz kadın sanık S.E. de by lock kullanmadığını, telefonuna eşinin indirdiğini belirterek, "Doğumevi'nde ebeydim, açığa alındım. Öğretmen olan eşim by lock programını indirmiş. O da ihraç edildi. Eşim bir kaç defa mesajlaşmış, benim hiç haberim yok. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hastamıza, dua etmek için by lock yüklediler"

Sanık S.E.'nin eşi B.E. de duruşmada tanık olarak dinlenirken, B.E. "Ben öğretmendim. 2014'te Eğitim Bir Sen ile sıkıntı yaşayınca Aktif Eğitim Şen'e üye oldum. Kayınbabam çok hastaydı, kanserdi. Öğretmen arkadaşlar sürekli gelir, dua ederlerdi. Bana bir program olduğunu onu yükleyip orada dua edeceklerini söylediler. Öğretmen A.E., benim telefon olmayınca eşimin telefonuna yükledi. Sadece bir kaç kez geçmiş olsun mesajı attılar. Eşim telefonun ağırlaştığını söyleyince üç dört gün sonra programı kaldırdık. Eşimin hiçbir şeyden haberi yok" dedi.

Diğer sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar H.B., Ö.K., M.Y. ve Ş.E.'nin tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle adli kontrol şartı, yurt dışı yasağı ve duruşmalara katılma zorunluluğu şartıyla tahliyelerine karar vererek, duruşmayı Mart ayına erteledi.

31.01.2017

