Çorum'dan 2 firma 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi' arasına girdi

ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki firma "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" arasına girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğü ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliği ile belirlenen 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi' ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle dağıtıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Listede en çok şirketin İstanbul'dan, sektörel ağırlığın ise toptan ticarette olduğu görülürken bu şirketlerin Türkiye'den 12 kat daha hızlı büyüdüğü ifade edildi.

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, düzenledikleri yarışma sonucunda, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin 2012-2015 dönemindeki ortalama büyümesinin yüzde 438 olduğunu belirterek, "Bu müthiş bir rakam. Türkiye'deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler." dedi.

Çorum'dan "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirket" listesinde toptan ticaret sektöründe Ticaret Borsası üyesi ve Meclis Başkanı Mustafa Boyraz'ın sahibi olduğu Tarımex İç. Dış. Tic. A.Ş. ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektöründe merkezi İstanbul'da Çorumlu işadamları Bülent Yetik ve Güven Yem San.Tic.A.Ş. ortaklarından Orhan Coşkun'un kurucusu olduğu Oris Oto Radyatör İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

Tarımex İç. Dış. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Boyraz ile Oris Oto Radyatör İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yöneticileri Bülent Yetik ve Orhan Coşkun'a ödüllerini TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş verdi.

Çorum'un en hızlı büyüyen firmaya sahip olmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Ticaret Borsası başkanı Ali Bektaş "Her iki şirketimizde örnek olacak bir büyüme hızı göstererek Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasında yer aldı. Tarımex firmamız son üç yılda satışlarını yüzde 194,9 arttırarak hem gelir hem de istihdam artışı sağladı. Çorum'un böyle hızlı büyüyen yatırımcılık örneklerine daha çok ihtiyacı var. Bu büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum. Umarım Çorum'un ilk 100 içerisindeki sayısı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacaktır. Dereceye giren firmaları kutluyor, moral ve motivasyon anlamında Çorum'a böylesine bir mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Oris Oto Radyatör İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yöneticileri Bülent Yetik ve Orhan Coşkun ise yaptıkları açıklamada, İstanbul Tuzla'da Otomotiv ısıtma soğutma sistemleri, araç radyatör ve klimaları üretimi alanında faaliyet gösterdikleri belirterek, Çorum kökenli bir firma olarak hedeflerinin Türkiye'de ve dünyada alanında uzman ve saygın bir firma olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirttiler.

Çorum Genç Girişimciler Kunulu Başkanı Can Çabuk ta, her iki firmanın elde ettiği başarı nedeniyle Çorum ve Çorumlular adına gurur duyduklarını ifade etti.

