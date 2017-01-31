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GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor

31 Ocak 2017 Salı, 15:35
GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor
GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor.
GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, GAGİAD Başkanı Bora Tezel, yönetim kurulu üyeleri ile beraberindeki heyetleri kabul etti. GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu heyetleri kabulünde Gaziantep ve ülke kalkınması için elimizi taşın altına koymaktan, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

"Üyeleriniz için Suriye konusunda vizyoner olmalısınız"
AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ziyarette yaptığı konuşmada Suriye'nin yeniden inşasında Gaziantep'e çok iş düşeceğini belirterek, "GTO olarak bu konuda üyelerinize vizyoner bir bakış açısı çizmeli, onları şimdiden Suriye'nin yeniden inşasında aktif rol alacak güce kavuşturmak için çabalamalısınız" dedi.
"Birlikte hareket etmeye hazırız"
GTO Yönetim Kuruluna başarı dileklerinde ve bulunan ve her zaman işbirliklerine hazır olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda kalkınması kurumların işbirliği ile mümkündür. Bu konuda birlikte hareket etmeye hazırız" şeklinde konuştu.
"İş dünyası ile akademi dünyasının birlikteliği şehri geleceğe taşır"
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise ziyaretinde Gaziantep gibi güçlü bir kentin daha büyük başarılara ulaşması için iş dünyası ile akademik dünyanın birlikte hareket etmesinin önemine değinerek,"Gaziantep başarısı için ihtiyacımız olan iş dünyası ile üniversite arasındaki güçlü işbirliğini birlikte inşaa edebilir ve şehrimizi daha parlak bir geleceğe taşırız" ifadelerini kullandı.
"Gaziantep için dışarı çıkalım"
Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ve MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan da GTO Yönetim kuruluna yaptıkları hayırlı olsun ziyaretinde GTO'nun şehrin ticari hayatı başta olmak üzere sosyo-kültürel gelişimi için de önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, GTO ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Kılıç ve Taşdoğan Gaziantep'in güvenli bir şehir olduğunu anlatmak ve turizm değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için evimize kapanmayıp, dışarı çıkıp sosyal hayatımıza devam etmek gerektiğini bu konuda Ticaret Odası ve kentin tüm kurumları ile işbirliğine hazır olduklarını söylediler.
GAGİAD Başkanı Bora Tezel'de GTO Yönetim Kurulunu yeni görevlerinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu ve GTO gibi özel bir kurum ile şehir için işbirliği yapmaktan onur duyacaklarını dile getirdiler.
GTO'tu ziyaret eden heyetleri kabulde Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun yanı sıra Meclis Katip Üyesi Cafer Dumrul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Ömer Melekoğlu, Bülent Evyapan, Kamil Tosun, Halil Zengin, Mustafa Zor ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk hazır bulundu.
(KU-SD-Y)

31.01.2017 15:40:34 TSI
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