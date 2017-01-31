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Adıyaman'da 70 köy ve 79 mezraya ulaşım sağlanamıyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 70 köye ve 79 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Merkeze bağlı Sarıkaya, Kavak, Mestan, Doğanlı, Gökçay, Bağlıca, Ağaçkonak, Varlık, Rezip, Yedioluk, Koxan, Kaşköy, Bozaltı, Çakmak, Çamlıca, Derinsu, Esence, Olgunlar Yeşiltepe, Yazıbaşı, Akçalı, Ahmethoca, Uzunköy, Karaağaç, Kuşakkaya, Büyük Kırıklı, Gözetepe, Çamyurdu ve Pınaryayla köylerine ulaşımın sağlanmadığı öğrenildi. Çelikhan İlçesine bağlı Altıntaş ve Kalecik köylerine ulaşımın sağlanamadığı, Gerger ilçesinde ise Ağaçlı, Dağlıca, Burçaklı, Cevizpınarı, Çamiçi, Çobanpınarı, Dallarca, Demirtaş, Gölyurt, Güngörmüş, Güngerli, Konacık, Koşarlar, Kütüklü, Nakışlı, Ortaca, Saraycık, Sutepe, Yenibardak ve Yeşilyurt köylerinin yollarının da kapalı olduğu öğrenildi.

Kahta ilçesine bağl, Kayadibi, Karadut, Sırakaya, Alidam ve Dumlu köyü ile Sincik ilçesine bağlı, Sakız, Geçitli, Balkaya, Arıkonak, Aksu, Eskiköy, Narlı, Alancık, Şahkolu, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyler ve Serince köyüne ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.

Aynı zamanda özel idare ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında 5 dozer, 12 greyder ve 10 kepçeyle çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

(CK-SD-HA-Y)



31.01.2017 15:42:18 TSI

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