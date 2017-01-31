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Sağlığın başkenti Adana oluyor

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

- AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, geçmişte şifa merkezi olan Adana'nın, şehir hastanesi ile birlikte yeniden Ortadoğu ve Anadolu'nun sağlık başkenti olacağını belirtti



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ADANA (İHA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile birlikte incelemelerde bulunduğu Adana Şehir Hastanesi'nin 2017'nin sonbaharında nizmete gireceğini söyledi.

Bakan Akdağ, hastanenin bin 550 yatak kapasiteli olarak planlandığını, iki yüzün üzerinde yoğun bakım yatağı olduğunu söyledi. Akdağ, "Günlük 15 bin hasta kapasiteli, bunun bin 500'ü acil hasta olabilecek şekilde. 60'a yakın ameliyathanesi, büyük bir kampüs yani. Dünyada buna benzer hastanelerin sayısı parmakla gösterilebilir. Mükemmel bir hastane inşa edeceğiz. Bütün bu projelerin geliştirilme aşamasında, stratejilerinin belirlenmesinde, yol haritalarının hazırlanmasında Adana Milletvekilimiz Sayın Necdet Ünüvar'ın çok büyük katkısı olmuştur. Kendisine ben hususen teşekkür ediyorum. İnşallah şubatta Mersin'i, önümüzdeki sonbaharda da Adana'yı vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. Bu iki dev hastane, iki mega proje, bölgede 6 milyona yakın vatandaşımıza hizmet edecek. Bu önemli bir kapasite. Bu kapasiteyi böyle dalga dalga geliştireceğiz. 2017'de bölge hastanelerimizin 6 ila 8'ni hizmete sokmuş oluyoruz. 2020'lere, 2021'ere kadar inşallah aşağı yukarı 30 projeyi hizmete almış olacağız Şimdiden bütün bölgeye, Adanalı kardeşlerimize Mersinli kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Adana için yeni projeler üzerine çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise şehir hastanesinin sağlık turizmi ve bölge halkının istihdamı ile Adana'nın ekonomisine büyük değerler kazandıracağını vurguladı.



"Lokman Hekim'in toprakları yeniden şifa merkezi olacak"

Adana Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarihi 7 bin yıl öncesine uzanan Çukurova'nın binlerce yıl sağlık ve şifa merkezi olarak tarihte yer edindiğini kaydederek şunları söyledi;

"Lokman Hekim'in yaşadığı rivayet edilen bu topraklar, eski çağlardan günümüze büyük bir şifa kaynağı bulunan hastaneleri ile ün salmış. Tarihte Ortadoğu'dan, Batı Anadolu'ya hastaların akın akın gelip şifa bulduğu bir bölgeymiş. Adana tarihi misyonunu, sağlıkta büyük onur eseri olan Şehir Hastanesi ile yeniden kazanacak. 2013'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Adana Şehir Hastanesi'nin 7 ayrı hastaneden oluşan bir hastaneler kompleksi, Adana'yı Ortadoğu'nun sağlık başkenti haline getirecek. Adana Şehir Hastanesi, Adana halkının aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek. Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sadece Adanalı vatandaşlarımızın değil, çevre iller ve komşu ülke vatandaşlarının da sağlık hizmeti alacağı modern bir şehir hastanesine kavuşmuş olacak."

(ELF-Y)



31.01.2017 15:42:35 TSI

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