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Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Esnaf ziyaretlerini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zincirli Bedesten esnafının kahve içme davetine icabet ederek esnafla kahve içip sohbet etti.

'Zincirli Bedesten Esnafından Kahveye Davet' çağrısına başkan yardımcıları ile birlikte icabet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnafla menengiç kahvesi içerek esnafın sorunlarını dinledi.

2017 yılı bereketli bir yıl olacak

Sık sık esnaf ziyaretinde bulunarak esnafla bir araya geldiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zincirli Bedesten esnafının kahveye davet söylemine icabet ettik. Esnafımızla sürekli iç içeyiz. Zaman zaman onları ziyaret edip sohbet ediyoruz. Esnafımızın baharla birlikte işlerinin daha iyi olacağına inanıyorum.Referandum tarihimizde belli oldu. Özellikle de referandumdan sonra işlerin daha da açılacağına inanıyorum. Kar yılı var yılı derler. Bu yıl ülkemiz kara doydu diye biliriz. Geçtiğimiz günler içerisinde Ankara'ya gittiğimde ülkemizin her tarafının karlar içinde olduğunu gördüm. Bu tarımda ticarette, sanayide, üretimde ve her alanda bereketli bir yılın olacağının habercisidir. Baharla birlikte işlerin dahada açılacağını ve ülkemizi güzel günlerin beklediğine inanıyorum" dedi.



"Başkanın hizmetlerinden memnunuz"

Zincirli Bedesten esnafı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize sahip çıkan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kış ayı olması nedeniyle işlerimizde düşüş var. Ancak, başkanımızın da dediği gibi bahar ayı ile birlikte işlerimizin açılacağına inanıyoruz. Başkanımız bizlerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Kendisine bu ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



31.01.2017 15:43:17 TSI

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