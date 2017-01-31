31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi

31 Ocak 2017 Salı, 15:38
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Esnaf ziyaretlerini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zincirli Bedesten esnafının kahve içme davetine icabet ederek esnafla kahve içip sohbet etti.
'Zincirli Bedesten Esnafından Kahveye Davet' çağrısına başkan yardımcıları ile birlikte icabet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnafla menengiç kahvesi içerek esnafın sorunlarını dinledi.
2017 yılı bereketli bir yıl olacak
Sık sık esnaf ziyaretinde bulunarak esnafla bir araya geldiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zincirli Bedesten esnafının kahveye davet söylemine icabet ettik. Esnafımızla sürekli iç içeyiz. Zaman zaman onları ziyaret edip sohbet ediyoruz. Esnafımızın baharla birlikte işlerinin daha iyi olacağına inanıyorum.Referandum tarihimizde belli oldu. Özellikle de referandumdan sonra işlerin daha da açılacağına inanıyorum. Kar yılı var yılı derler. Bu yıl ülkemiz kara doydu diye biliriz. Geçtiğimiz günler içerisinde Ankara'ya gittiğimde ülkemizin her tarafının karlar içinde olduğunu gördüm. Bu tarımda ticarette, sanayide, üretimde ve her alanda bereketli bir yılın olacağının habercisidir. Baharla birlikte işlerin dahada açılacağını ve ülkemizi güzel günlerin beklediğine inanıyorum" dedi.

"Başkanın hizmetlerinden memnunuz"
Zincirli Bedesten esnafı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize sahip çıkan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kış ayı olması nedeniyle işlerimizde düşüş var. Ancak, başkanımızın da dediği gibi bahar ayı ile birlikte işlerimizin açılacağına inanıyoruz. Başkanımız bizlerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Kendisine bu ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(KU-SD-Y)

31.01.2017 15:43:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü'ne Alaattin Kırcı atandı
YEREL

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NE ALAATTİN KIRCI ATANDI
İhracatçılar &quot;gözetim raporunu&quot; artık Gaziantep'ten de alabilecek
YEREL

İHRACATÇILAR "GÖZETİM RAPORUNU" ARTIK GAZİANTEP'TEN DE ALABİLECEK

Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

GAGİAD'DAN GTO'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Milletvekili Koçer'den GAGİAD'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAGİAD'A ZİYARET
GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GTO YÖNETİM KURULUNA TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling, Gaziantep'te
YEREL

DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ OLLİNG, GAZİANTEP'TE
El becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN KADINLAR, AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR
Türkiye'nin en iyi top cambazı, forum Gaziantep'te
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOP CAMBAZI, FORUM GAZİANTEP'TE
Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik:
YEREL

NAKSAN HOLDİNG GENEL KOORDİNATÖRÜ BİRLİK:

Kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDİŞESİ YAŞAYAN ARABANLI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Göllüce parkı hizmete girdi
YEREL

GÖLLÜCE PARKI HİZMETE GİRDİ
Büyükelçi Olling'den Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİ OLLİNG'DEN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET

Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT
Gaziantepspor, lig istatistiklerinde dibe vurdu
YEREL

GAZİANTEPSPOR, LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor yolunda
YEREL

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YOLUNDA
Büyükşehir Gaziantepspor toparlanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR TOPARLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Remziye Oğan'ın Kolaj sergisi
YEREL

REMZİYE OĞAN'IN KOLAJ SERGİSİ
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde
YEREL

GAZİANTEP'TE 734 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNDE
İki kurum arasında imzalanan protokolün çalışmaları başladı
YEREL

İKİ KURUM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI