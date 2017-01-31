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Akmeşe: "Başbakan Binali Yıldırım Edirne'ye geliyor"

- AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe:

- "Yeni Karaağaç Köprüsü'nün açılışını Başbakanımız yapacak"

- "Müezzinoğlu'na Edirne halkı adına teşekkür ediyorum"

- "Referandum, rejim değil, sistem değişikliğidir"

- "'Rejim değişiyor, laiklik elden gidiyor' bu sözleri duymaktan bıktık"



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan referandum öncesi Başbakan Binali Yıldırım'ın Edirne'ye geleceğini belirtti. Akmeşe, Anayasa değişikliği referandumunun, rejim değil sistem değişikliği için millete gidilecek bir referandum olacağını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan referandum öncesi Başbakan Binali Yıldırım'ın Edirne'ye geleceğini belirtti. Akmeşe, kentte yaşanan sel ve su taşkınlarında insan faktörünü ortadan kaldıracak olan ve yapımı tamamlanan yeni Karaağaç Köprüsü'nün açılışını da şubat veya mart ayı içerisinde Başbakan Yıldırım'ın yapacağını müjdesini verdi.



"Alpullu Şeker Fabrikası'nı bu yıl açacağız"

Akmeşe, Alpullu Şeker Fabrikasının yeniden açılacak olmasına çiftçiler adına büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Alpullu Şeker Fabrikasının tekrardan açılıp çiftçimize hizmete girmesiydi. Çok mutlu olduk fabrikamızın açılışının hızlandırıldığı ve bir katkıda bulunabildiğimiz için. 3-4 günlük bir gayret içinde 120 bin tondan 180 bin ton kapasiteye çıkmış. Çiftçilerimizi için en önemlisi önümüzdeki hafta taahhütlerin imzalaması. Ben bu saatten sonra artarak devam edeceğini en azından bu taahhütlerin yerine geleceğine inanıyorum. Alpullu Şeker Fabrikasını bu sene açıcağız ve hayırlı olmasını diliyorum. Trakya il başkanlarıyla beraber toplanıp ne gibi faydalı işler yapabiliriz onları değerlendiriyoruz. Bunun faydasını da Ankara da gördük" dedi.



"Müezzinoğlu'na Edirne halkı adına teşekkür ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Edirne'nin bakanı olduğu vurgusunu yapan Akmeşe, "Sayın bakanımız her ne kadar Bursa'dan milletvekilimiz olsa da bizim Edirne'mizin bakanı. Biz onu hiçbir zaman Edirne'den ayrı düşünmedik. İlgi ve alakasını Edirne'den hiç kesmedi. Önümüzdeki referandum sürecinde de Edirne'de sık sık beraber olacağız. Kendisi ile görüşmemizde ve diğer bakanlar ile görüşmemize destek oluyor. Dr. Müezzinoğlu'na teşkilatım ve Edirne halkım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"'Rejim değişiyor, laiklik elden gidiyor...' bu sözleri duymaktan bıktık"

Akmeşe, 339 oyla meclisten geçen referandum takvimi ile ilgili de bilgiler vererek, "Türkiye gündeminde olan referandumu değerlendiriyoruz. Meclisten çıktı 339 oyla ile kabul edilerek halkımıza geldi referandum. Bu hafta içinde sayın cumhurbaşkanımıza da sunulacak meclisten ve tahmin ettiğimiz gibi 2 Nisan ya da 9 Nisan'da halkımız sandığa gidecek, anayasa değişikliği için oyunu kullanacak. Bilhassa Edirne'de kullanılan 'rejim değişiyor, laiklik elden gidiyor' gibi sözleri duymaktan bıktık artık. Türkiye'de ne cumhuriyet elden gitti ne rejim ne de Atatürkçülük elden gitti. Atatürkçülük kimsenin babasının malı değil. Kimse Atatürk'ü sahiplenmeye kalkmasın. Atatürk bu millete mahal olmuş bir liderdir. Türkiye cumhuriyetinin kurucusudur. Cumhuriyetimizde 29 Ekim 1923'de kurulmuştur Atatürk'ün önderliğinde ve bu memleketinde rejimi cumhuriyettir. Bunun üstüne söz yoktur. Rejim değişikliği olacak, öyle bir şeyler yok. 18 maddelik kitapçık elimizde okusunlar ve görsünler. Burada ne rejimle ilgili nede onların dediği gibi laiklikle ilgili hiçbir sorun yok problem yok. Özellikle biz milletimizin önünü açıyoruz" dedi.



"Referandum, rejim değil, sistem değişikliğidir"

"Ben bilhassa CHP'li kardeşlerimiz bu millete gitmekten niye korkarlar onu da hiç anlamış değilim" diyen Akmeşe, "Sonunda kararı milletimiz karar verecek en doğru kararı onlar verecektir. Anayasa teklifi meclise geldiğinden itibaren Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız diyor ki; 330'da geçsek 367 ile çoğunluğu da sağlasak milletimize soracağız. Milletimiz ne diyorsa ona uyacağız. 339 oy ile geçti bu süreçte MHP'ye teşekkürlerimizi sunmak lazım. Devlet Bahçeli devlet büyüklüğünü tekrardan gösterdi. Ak Parti'ye destek çıkarak yakın zamanda gerçekleştirecek olan referandumda evet çıkacağını düşünüyorum. Bu anayasa sistem değişikliğidir, Türkiye'nin istikrarı için en önemlisi. 93 yıldan beri biz parlamenter sistem ile yönetiliyoruz. 93 yılda 65'inci hükümeti kurduk. Ortalama 1.5 yıla denk geliyor, 1.5 yılın 2 ayı hükumet kurma çalışmaları ile 2-3 ay tebrikleri kabul edersiniz ondan sonra başlar bakanlar brifingleri almaya bürokratlarından bir bakarsınız seçimler olmuş ne millete hayrı olur ne devlete hayrı olur. Onun için yeni anayasa değişikliği gerçekten Türkiye'nin istikrarı için önümüzü görmek için önemli. Teşkilatlarımız ile köyleri gezerek en iyi şekilde anlatacağız" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım Edirne'ye geliyor

Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum takvimi öncesi meydanlara ineceğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız büyük illerde yönetecekler ama Trakya bölgesine geleceğini biliyorum. Başbakanımız ile görüştük, Karaağaç Köprüsünün açılışı programı vardı ona davet etmiştik. Bu vesile ile hem referandumla ilgili hem Karaağaç Köprüsünün açılışı ile ilgili Başbakanımızın Edirne'de olacağını tahmin ediyorum yüksek bir ihtimal ile. Tarihi Ankara belirleyecek Başbakanımızı bekliyoruz" dedi.

(KU-MK-Y)



31.01.2017 15:44:57 TSI

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