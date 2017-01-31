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KOSGEB ve BTC arasında işbirliği protokolü imzalandı



KARS (İHA) - KOSGEB Kars Müdürlüğü ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Proje Koordinatörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, boru hattı güzergAhında yer alan Sarıkamış, Selim ve Susuz'da KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek.

Düzenlenecek eğitime katılarak başarılı olan kursiyerler KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteği'nden yararlanacak.

Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile yürütülen "Geleceğe Doğru Bakmak- 2016/2017 BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" Koordinatörlüğü ve KOSGEB Kars Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alan girişimciler KOSGEB'in Girişimcilik Desteğinden yararlanabilecek.

Proje imza töreninde konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, "Girişimcilik eğitimi alarak başarılı olan girişimciler KOSGEB'in Girişimcilik Desteğinden yararlanacaklar, bu süreçte başarılı olan girişimcilere ayrıca BTC aracılığıyla teknik ve maddi destek sağlayacağız" dedi.

KOSGEB Kars Müdürü Lütfullah Aktaş, 2017 yılı için tüm ilçelerde 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' planladıklarını, planlamış olduğumuz eğitimlere ek olarak da diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak bu eğitimlerin sayısının artırıldığını söyledi.

Aktaş, "Sarıkamış, Susuz ve Selim ilçeleri için biz eğitim planlamamızı yapmıştık, BTC Koordinatörlüğü ile yapacağımız işbirliği çerçevesinde bizim planladığımız sayıya ek olarak ilimiz 90 girişimciye daha sahip olacak. Bu ilimiz ve bölgemiz ekonomisi için bir kazanımdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından BTC Proje Koordinatörlüğü ve KOSGEB Kars Müdürlüğü arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Protokolü imzalandı.

(IÇ-AT-Y)



31.01.2017 15:47:30 TSI

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