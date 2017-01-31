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Karabağlar'da belediye işçileri greve gitti

31 Ocak 2017 Salı, 15:43
Karabağlar'da belediye işçileri greve gitti
Karabağlar'da belediye işçileri greve gitti
- DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası:
- "Bugün itibari ile çöp toplama işleri Karabağlar'da yapılmıyor ve anlaşma sağlanana kadar da yapılmayacak"

(Fotoğraflı)

Atakan Şen
İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca sendikaya bağlı 915 işçi greve başladı.
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine çalışanlar greve başladı. Belediye önünde toplanan grevdeki işçiler haklarını ararken grup adına konuşan Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Mali Sekreteri Ayhan Tural, ''42 ikramiyenin yevmiyelere giydirilmesini, gıdalara seyyanen 100 lira zam yapılmasını ve yüzde 12 zam istedik. Belediye sadece yüzde 7 zam verebileceklerini söyledi. Bugün itibari ile greve başladık. Grev nedeni ile temizlik işleri şantiyesi, Fen İşleri şantiyesi ve Karabağlar Belediyesi ana binadaki işçiler dahil 915 işçi grevde. Anlaşma sağlanana kadar grevimiz devam edecek'' dedi.
Sendikaya üye Karbel'e bağlı temizlik işleri şantiyesi, Gediz'deki Fen İşleri şantiyesi ve Karabağlar Belediyesi ana binadaki işçiler dahil 915 işçi, Karabağlar Belediyesi ana binası önünde toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çeken işçiler, 'Karabel işçisi, direnişin simgesi', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Zafer direnen emekçinin olacak' sloganları attı.

Anlaşma sağlanana kadar grev devam edecek
Grup adına konuşan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Mali Sekreteri Ayhan Tural, "Yaklaşık 5 aydır sürdürdüğümüz sözleşme görüşmelerini müzakere ile bitiremedik, işverenimizle anlaşamadık. En son gelen noktada, 42 ikramiyenin yevmiyelere giydirilmesini talep ediyoruz. Bu talep 915 işçinin talebidir. Yevmiyeler giydirildiği takdirde yüzdeliği tartışacağımızı söyledik. Ayrıca gıdalara seyyanen 100 lira zam yapılmasını istedik. Onlar da yüzdelik zam yapılmasını önerdiler. Gelinen nokta itibari ile ikramiyeleri yevmiyelere yedirmediler, en son yüzde 7 önerdiler. Biz de yüzde 12 ve üzerisi kabulümüzdür dedik. Ancak ikramiyelerin yevmiyelere giydirilmesi koşu ile dedik. Bu noktada toplu sözleşme müzakereleri bitmiştir. Grevimiz bugün sabah itibari ile başlamıştır. Grev nedeni ile Karabağlar Karbel'e bağlı temizlik işleri şantiyesi, Gediz'deki Fen İşleri şantiyesi ve Karabağlar Belediyesi ana binadaki işçiler dahil 915 işçi grevde. İş durduruldu. Bugün itibari ile çöp toplama işleri Karabağlar'da yapılmıyor ve anlaşma sağlanana kadarda yapılmayacak'' dedi.

Belediye başkanından yazılı açıklama
Genel İş Sendikasına bağlı işçiler bugün greve başlarken konuyla ilgili Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yazılı açıklama yaptı. Başkan Selvitopu'nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KAR-BEL A.Ş. ile işçilerin sendikalı olduğu DİSK Genel-İş 5 Nolu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamamıştır. KAR-BEL A.Ş. bünyesinde çalışan bir işçinin sosyal hakları ile birlikte ortalama 3 bin 110 lira aylık geliri bulunmaktadır. Sendika toplu iş sözleşme taslağına göre ortalama yüzde 40'lara varan bir artış talep etmiştir. KAR-BEL A.Ş., DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına, çalışan işçilerin mevcut gelirlerine ek olarak yıllık 43 yevmiye (Yıllık yaklaşık 3 bin 600 lira aylığa yansıması 300 lira) ikramiye, ücretlere ve sosyal haklara yüzde 7 artış ve iki adet bayram fişine ek olarak üçüncü bir bayram fişi (Her bir bayram fişinin ederi 235 lira) teklifte bulunmuştur. Tüm bu teklifler sonucu bir işçinin aylık gelirine yaklaşık yüzde 18,52 (576 lira) oranında artış yansımakta ve mevcut aylık geliri de yaklaşık 3 bin 686 lira olmaktadır. Bu nedenle teklif edilen artış oranı, çalışanlarımızı hayat pahalılığına ezdirmeyecek bir oran olup kamuoyuna saygıyla sunulur.''
(AŞ-SÜ-Y)

31.01.2017 15:49:01 TSI
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