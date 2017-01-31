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Vali Yardımcısı Aslan'dan Müdür Yanmaz'a ziyaret



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VAN (İHA) - Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali yardımcısı Sinan Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz'dan sağlık çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, ilin sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirme ve sunum yapıldı. Yanmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla Van'ın sağlık alanında her geçen yıla oranla büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Vali Yardımcısı Sinan Aslan'a ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(MSA-Y)



31.01.2017 15:49:29 TSI

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