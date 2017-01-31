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Başkanlardan Kayserispor'a Destek Çağrısı



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Yönetiminin ziyaretinde kulüple şehri barıştıran sürecin önemine işaret etti ve halkımıza seslenerek Kayserispor'a destek çağrısında bulundu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de Kayseri'de Kayserispor için yıllardır görülmemiş bir ittifak oluştuğunu belirtti ve bunun sağlanmasına katkılarından dolayı Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Başkanlık Makamında ziyaret etti. Ziyaretin başında Kayserispor Başkanı Bedir ile Kulüp Menajeri Reşat Çağan, Başkan Mustafa Çelik'e üzerinde adı bulunan 38 numaralı Kayserispor formasını hediye etti.

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Başkan Mustafa Çelik, şehir adına iyi bir yönetim oluşturulduğunu belirtti. Bu dönemde yapılacak en önemli çalışmanın kulüple şehri barıştırmak olduğunu ifade eden ve yeni yönetimle bunun sağlandığını dile getiren Başkan Çelik, "Sağolsun Ankara'da Özhaseki Bakanımız, burada biz uğraşarak bu sonucu aldığımız kanaatindeyim. İnşallah takım ligde kalacak. Çabamız, gayretimiz bu yönde. Bundan sonra da ligdeki yerini üst sıralara taşıyacak. Bunu yapacağınızda eminiz; ama bundan da önemli olan şehirle kulübün barışık olmasıydı. Yaptığınız kombine satışları, vatandaşların soğuk havaya rağmen stada gerçek bir taraftar gibi gelip takımını desteklemesi parayla pulla ölçülemez. Bu galibiyette taraftarın etkisi çok büyük. Çok güzel bir takım oluşturuldu. Size ve Sergen Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Ama önemli olan halkımızın bu takıma sezon sonuna kadar aynı desteği vermesi ve yine şehirdeki yönetim dinamiklerinin takıma sahip çıkması. Bizler bundan sonra da elimizden ne gelirse yapmaya yine söz veriyoruz" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de Başkan Mustafa Çelik'e vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. Bir aydır sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını dile getiren Bedir, "Sıkıntılı süreçte gece gündüz uyumadık; ama Sayın Bakanımız ve Sayın Başkanımız da bizimle birlikte uykusuz kaldı. Gelinen noktada o sıkıntılar bir ölçüde geçti. Vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyorum. Sıkıntılandığımız dönemlerde bize moral verdiniz" dedi. Son bir ayda Kayseri'de Kayserispor'la ilgili oluşan ittifakın yıllardır oluşmadığını da vurgulayan Erol Bedir, bugüne kadar böyle birlikteliğe şahit olmadığını söyledi. Kayseri'deki tüm yönetim dinamiklerini ziyaret ettiklerini ve şehir adına kulübü yönettiklerini bu ziyaretlerde de vurguladıklarını dile getiren Bedir, "Herkesten gücü oranında destek bekliyoruz. Gücü olmayanlar da hiç değilse evinde oturduğu yerde Kayserispor'un aldığı sonuçları takip etsin" diye konuştu.

(AÖ-Y)



31.01.2017 15:51:19 TSI

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