Savaş mağdurları için anlamlı işbirliği

MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı ve Kızılhaç tarafından Suriyeli mülteciler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 3 bin 500 koli insanı yardım malzemesi Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı ve İHH iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Şehzadeler Belediyesi Şantiyesi'nde düzenlenen dağıtım törenine, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İHH Manisa Başkanı Necmettin Okumuş, Türk Kızılayı görevlisi Semih Paslı ve ihtiyaç sahipleri katıldı. Türk Kızılay'ının Türkiye'nin bir çok ilinde Suriyeli savaş mağdurlarına yardım ettiğini ifade eden Kızılay Manisa Sorumlusu Semih Paslı, "Türk Kızılayı tarafından yürütülen Suriyeli ailelerin desteklenmesi projesi kapsamında Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı illerde yardımlar devam ederken diğer illerimizde de çalışmalar yapılmaktadır. Projemizin amacı 125 bin Suriyeliye ulaşmaktır. İhtiyaç sahiplerine gıda, hijyen, bebek malzemeleri ve battaniye gibi insani yardım malzemeleri dağıtılmaktadır" dedi.

Türkiye'nin tarihsel misyonu gereği savaş mağdurlarına her zaman destek olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, "Kızılay ve Kızılhaç'ın destekleri ile Türkiye'de Suriyeli mülteciler için bir yardım kampanyası başlatılmış ve bununla ilgili de bu yardımlar Türkiye'nin birçok yerinde ki Suriyeli mültecilere ulaştırılıyor. Bilindiği gibi Suriye'de yaklaşık 2 bin gündür sürmekte olan bir savaş var. Bu savaş nedeni ile mağdur olan milyonlarca insan var Türkiye tarihsel misyonu gereğince bu insanlara her zaman sahip çıkmıştır. Manisa'mızda da yaklaşık olarak 500 mülteci aile bulunmakta. Biz belediyeler olarak İHH olarak savaş mağduru kardeşlerimize ne kadar yardım etmeye çalışsak ta belli noktalardan sonra tıkanma yaşıyoruz. Bu nokta da Türk Kızılay'ının öncülüğünde burada yaklaşık 3 bin 500 koli yardım gerçekleştirmiş olacağız. Bu yardım malzemelerinin de çok çeşitli olması bu anlamda bugüne kadar yapılmış olan en iyi yardımdır. Gönül istiyor ki Suriye'de ki savaş bir an evvel bitin ve bu savaş mağdurları ülkelerine dönerek huzur içerisinde yaşamlarını sürdürsün. Ancak bu savaş devam ettiği müddetçe bizim tarihsel misyonumuz gereği bu savaş mağdurlarına sahip çıkmamız gerekecek. Bir taraftan Kızılay, bir yandan İHH bu noktada çok büyük gayretler gösteriyor. Özellikle Manisa'da ki mültecilerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan Manisa İHH' ya çok teşekkür ediyorum. Bizler bugün Şehzadeler Belediyesi olarak bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında lojistik katkıda bulunduk" dedi.

İHH Olarak Türkiye ve Suriye'de Kızılay ve Şehzadeler Belediyesi ile ortak çalıştıklarının altını çizen İHH Manisa Şube Başkanı Necmettin Okumuş, "Manisa'da yaşayan 500 mülteci aileye Kızılay tarafından 3 bin 500 koli yardım yapılacak. Bizde bu yardımda bölgede ki ailelere ulaşılması konusunda destek olacağız. Zaten İHH olarak Suriye'de de hem Şehzadeler Belediyesi hem de Kızılay ile birlikte çalışıyoruz. Bu yardımlar nedeni ile Türk Kızılayı'na, Şehzadeler Belediyemize ve Manisa halkımıza çok teşekkür ediyorum "dedi.

31.01.2017 15:52:01 TSI

