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Balkan Türkleri mübadelenin 94. yıl dönümünü unutmadı



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SAMSUN (İHA) - Samsun Balkan Türkleri Derneği mübadelenin 94. yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında OMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek'in sunumuyla "Mübadele" konulu söyleşi düzenledi.

Mübadele anlaşması esnasında ve sonrasında göç yollarında hayatını kaybeden vatandaşların anılmasının ardından başlayan söyleşiye; mübadil dernek başkanları, dernek üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda davetli ve misafir katıldı.

Mübadele anlaşmasının 94. yıl dönümü etkinliği ile yaşanan acıların ve kaybedilen hayatların tekrar hatırlatıldığını söyleyen Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz, "Atalarımız 94 yıl önce mübadele anlaşması çerçevesinde topraklarını bırakarak Ana vatana yerleştirilmişler. Bu anlaşma çerçevesinde göç öncesinde ve göç esnasında atalarımız büyük zulüm yaşamış hatta büyük bir kısmı da hayatını kaybetmiştir. Dedelerimiz ninelerimiz bizlere mübadeleyi her anlatışlarında gözyaşlarına boğuluyorlardı. Mübadele yeniden var olma çabasının yanında altında onlarca dram ve acıyı barındırmaktadır. Çok şükür atalarımız göçmen kuş olmuşlar uçup Anadolu topraklarına konarak burada tekrar yeşermesini bilmişler. Bizler de onların yaşamış olduklarını gelecek kuşaklarımıza aktarmak ve kültürümüzü yaşatmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Her ay derneğimizde sağlık, eğitim, hukuk, ekonomi, siyaset, tarih gibi farklı konularda söyleşiler düzenliyoruz. Bu ayda mübadelenin 94. yıl dönümü nedeniyle Pof. Dr. Nedim İpek hocamızın sunumuyla mübadele konulu söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimize katılan dernek başkanlarımıza, üyelerimize ve özelliklede bu güzel sunumu yapan OMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek hocamıza derneğimiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim" dedi.

(SAM-SLH-Y)



31.01.2017 15:53:57 TSI

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