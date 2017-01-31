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Rumeli-Balkan değerlerine sahip çıkan Gürkan'a teşekkür

31 Ocak 2017 Salı, 15:49
Rumeli-Balkan değerlerine sahip çıkan Gürkan'a teşekkür
Rumeli-Balkan değerlerine sahip çıkan Gürkan'a teşekkür

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Balkan Boşnak Türkleri Derneği Kurucu Başkanı Sosyal Psikolog Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimci Dr. Ufuk Süslü, Rumeli ve Balkan değerlerine sahip çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.
Balkan Boşnak Türkleri Derneği Kurucu Başkanı Sosyal Psikolog Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimci Dr. Ufuk Süslü, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Dr. Süslü, Rumeli-Balkan kültürüne ve değerlerine sahip çıktığı için Başkan Gürkan'a teşekkür etti.
Gürkan'ın Rumeli ve Balkan kültürünün ve değerlerinin Edirne'de yaşatılması için büyük bir emek verdiğini dile getiren Dr. Süslü, "Hiç kuşkusuz ki; bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Kültürümüze, tarihimize ve değerlerimize sahip çıktığınız için tüm Rumeli ve Balkan halkları adına minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu. Süslü ayrıca, Srebrenitsa Şehitleri Soykırım Anıtı'nın bir minyatürünü de Başkan Gürkan'a takdim etti.
Balkan kökenli bir aileden geldiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edirne birçok medeniyetin kucaklaştığı; hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın kenti. Bizim kültürümüzde Balkan ve Rumeli etkisi çok büyük. Edirneliler olarak, değerlerimize sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ise en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır" dedi.
(KU-MK-Y)

31.01.2017 15:54:21 TSI
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