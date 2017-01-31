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Büyükşehir vizyon projeleri makine mühendislerine anlattı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın geleceğine yön verecek vizyon projelerini makine mühendislerine anlattı.

Projelerini referandumla halka soran, Konyaaltı Sahili, Boğaçayı gibi vizyon projeleri ilgili meslek odalarıyla işbirliği içinde yürüten Büyükşehir Belediyesi, STK'lara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu kapsamda Doğu Garajı, Şarampol gibi devam eden projeler geçtiğimiz ay İnşaat Mühendisleri Odası üyeleriyle birlikte incelenmiş ve çalışmalar hakkında bilgi verilmişti.

"Görüş alışverişinde bulunuldu"

Son olarak Makina Mühendisler Odası üyeleri, vizyon projelerle ilgili bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi İmar Danışmanı Feridun Uyar, Makine Mühendisler Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çevre Komisyonu Üyelerine vizyon projeler hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantıda, Boğaçayı Projesi, Tünektepe Projesi, Konyaaltı Sahil Projesi, Kurvaziyer Liman Projesi, Kaleiçi Yat Limanı Projesi, Kent Müzesi Projesi, Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi ve Nekropol Alanı Projesi detaylı bir şekilde makine mühendislerine anlatıldı. Projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"STK'ların katkısını önemsiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İmar Danışmanı Feridun Uyar, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine büyük önem verdiklerini belirterek, "STK'ların katkısına ve görüşlerine kulak vererek projelerimize yön veriyoruz. Toplantılar düzenleyerek, bilgilendiriyor, katkılarını alıyoruz. Son olarak Makine Mühendisler Odası üyelerine vizyon projelerimizi anlattık. Görüş alışverişinde bulunduk. Katılımcılar detaylı bir şekilde projeleri inceledi. Projelerin hayata geçtikten sonra Antalya'ya büyük bir fayda sağlayacağını belirtti. Projelerimizi STK'larla paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(AA-



31.01.2017 15:55:09 TSI

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