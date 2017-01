YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mahçiçek: "Türk milleti tarihin her evresinde mazlumların yanında olmuştur"

Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın Suriye'nin Cerablus, İdlib ve Halep bölgelerinde bulunan Türkmenler için düzenlediği yardım kampanyası tamamlandı.

Gıda kolileri, giyim malzemeleri, battaniye ve su başta olmak üzere temel insani ihtiyaçların yer aldığı 1 tır 7 kamyon, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk milletinin tarihin her evresinde, ikram edici tavrı ile mazlumların yanında olduğunu söyledi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatan Başkan Mahçiçek, "Bize insan haklarından dem vuranlar, mazlumların hakkından söz edenler, yakın bir zamanda gördük ki, insani yardım noktasında bu milletin yanına bile yaklaşamazlar. Bu millet bugün 3 milyon mülteciyi, yani Müslüman kardeşlerimizle her şeyini paylaşıyor. Ama o insan haklarından bahsedenler var ya, ihtiyaç sahibi mültecilerin önüne bozuk paralar atarak, onları aşağıladılar. Sınırlarda, onların ayaklarına çelme takarak çamurlara düşürdüler. İşte onların insan haklarından anladığı bu" dedi.

Hazreti Peygamberin övgüsüne mazhar olan Türk Milletinin, dünya Müslümanlarına liderlik edebilecek tek ülke olduğuna dikkat çeken Mahçiçek, "Ama bu büyük milletin, bu yüce milletin insanlara verdiği değer apayrı. Bakın 3 milyona yakın Suriyeli mülteci kardeşini bağrına basmış, her şeyini paylaşmış, ikram edici olmuş. Dünyanın 63 ülkesinde 1 milyar 600 milyon Müslüman var. Bu bütün Müslümanlara lider olabilecek, önder olabilecek tek ülke Türkiye. Doğrusu bunu Hazreti Peygamberin övgüsü ile kazanmış bir millet. Bu millet bugün etrafındaki kuşatmalardan da kurtulacak. Ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar, ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar hepsini tepeleyip geçecektir. Bu bağlamda hanım kollarımızın çok değerli mensupları, ilçe teşkilatımız ve HAYRAT Vakfımız bu yardımların hazırlanmasında öncü oldular. Gayret ettiler. Kendilerinin gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Hepsine teşekkür ederim. Bu ülkeye bu millete yakışanı yaptılar. Bunlar yapılmaya da devam edecek. İnsanımız her türlü imkanını ihtiyaç sahipleriyle, mazlumlarla paylaşmayı sürdürecektir" dedi.

Törene; AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kılıç, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Banu Pakdil, AK Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Serdar Sarıçiçek ile HAYRAT İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ubeyid Köşker katıldı.

31.01.2017 15:58:32 TSI

