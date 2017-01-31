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Van'da zehirlenmelere karşı bilgilendirme çalışması



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VAN (İHA) - Van Sağlık Müdürlüğü ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları Türkçe ve Kürtçe broşürlerle bilgilendirdi.

Van Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ev ev gezerek vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yaptı. Doğu Anadolu Bölgesinde çetin geçen kış aylarında meydana gelen soba zehirlenmelerine dikkat çekmek için vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak bir dizi tavsiyede bulunuldu. Zehirlenmelerin nasıl meydana geldiğini, bundan korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattıklarını söyleyen Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Öner, "İlimizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden can kaybı yaşanıyor. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından çalışanlarımızla ev ziyaretleri yaptık. Soba yakan vatandaşlara bilgi verilerek sobadan sızan karbonmonoksit gazı ve zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde bilgiler verildi. Özellikle soba sayısı diğer bölgelere oranla Van'da fazla. Van ilimizde birçok vatandaşımız özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı Türkçe ve Kürtçe olarak bilgilendirme yapılarak, zehirlenen kişilerin mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerektiğini anlattık. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zehirlenmelere karşı 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi veya acil sağlık sorunlarında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir" dedi.

(MSA-Y)



31.01.2017 15:56:43 TSI

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