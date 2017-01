YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi yoğun kar yağışı ve ağır kış şartları altında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya ve ilçenin çeşitli noktalarına yem bıraktı.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından doğada yaşayan hayvanlar ile sokak hayvanlarının aşırı bir şekilde etkilendiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Olumsuz hava şartlarından çevremizde ve doğada yaşayan tüm canlılar olumsuz şekilde etkileniyor. Biz de çevremizde ve doğada yaşayan ve yiyecek bulamayan hayvanların aç kalmalarını önlemek maksadıyla bir dizi önlem aldık. Yoğunluğunu arttıran kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava, özellikle sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiledi. Karlı ve soğuk havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan hayvanların imdadına ekiplerimiz yetişerek, ilçenin farklı noktalarına bıraktıkları yemler ile hayvanların beslenmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Her canlının yaşam hakkı olduğunu belirten Başkan Togar, "Kuşlar ve yaban hayvanlarının dışında özellikle sokak hayvanlarını unutmamalıyız. Belediyemiz ekipleri, ilçe merkezinden başlayarak kırsal bölgeler ve ilçenin çeşitli bölgelerinde hayvanlar için yem ve mama bıraktılar. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Tekkeköy Belediyesi olarak her yıl kış sahip çıkarak, onların yiyecek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık örneği sergilemeliyiz" şeklinde konuştu.

