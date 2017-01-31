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Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı

31 Ocak 2017 Salı, 15:56
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Uğur, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu çalışma barışının devam etmesi, ülkenin huzur ve güven içerisinde yoluna devam etmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imza töreni'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bekir Bahar, Mali Hizmetler Daire Başkanı İsmail Çur ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Cenk Davulcu ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.
İmza töreni ardından Başkan Uğur'a teşekkür eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büyükşehir'deki alttan üste kadar tüm personelin ekip ruhu içerisinde çalıştığını söyledi.
Belediye personelinin Başkan Uğur ile ekip ruhu içerisinde çalıştığını ifade eden Turbay, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde her şeyi ile bir ekip ruhu var. Balıkesir'e hizmet eden bir ekip var. Bu anlamda gurur duyuyorum. Başkanımızı yıllardır Ankara'dan siyasetten tanıyorum. Sevdiğim bir dostum ve arkadaşımdır. Siyasete yön verebilen ve çığır açan bir belediye başkanımızdır. Kendisinin çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başkanımıza çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. İşveren olarak gereğini yerine getirmiştir. Bu anlamda arkadaşlarımızın da gayretleri devam ediyor" diye konuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çalışan memurlarla ilgili Sosyal denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Başkan Uğur, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay'a teşekkür etti. Sözleşmenin Balıkesir'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Uğur, "Sözleşmemiz Balıkesirimize, çalışanlarımıza, belediyemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemizdeki çalışma başarışı çok önemli. Bende Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu çalışma barışının devam etmesi, ülkenin huzur ve güven içerisinde yoluna devam etmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından sözleşmenin imzalanmasıyla sona eren törende, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Cenk Davulcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur`a teşekkür ederek çiçek hediye etti.
(TS-

31.01.2017 16:00:11 TSI
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