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Milletvekili Koçer'den GAGİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Gaziantep Milletvekili ve GAGİAD 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep Genç İşadamları Derneği, şehrimize önemli katkıları olan bir vizyona sahip olduğunu söyleyerek," Kurucu üyesi olmaktan ve önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktan her zaman onur duydum. GAGİAD çizgisini hep koruyan gelecekte de daha da başarılı olacak bir dernektir. Bizler hep bu şehre, bu ülkeye neler katarız anlayışı ile bir araya geldik. Bu bilinçle doğru adımlarla yolumuza devam ediyoruz'' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Gagiad Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel,'' Sizlerden aldığımız bayrağı hep ileriye taşıma bilinci ile çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda şehrimize ve ülkemize kattığınız önemli değerler ile hep gurur duymaktayız. Bizlerde Yönetim Kurulumuz ile şehrimize nasıl fayda sağlarız bilinci ile var gücümüzle çalışmaktayız'' diye konuştu.

Görüşme hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(KU-AOA-Y)



31.01.2017 16:04:38 TSI

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