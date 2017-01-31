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Zabun: "EMITT Fuarı'nda Kahramanmaraş rüzgarı esti"



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kahramanmaraş'ın seyahat tutkunları ile buluştu.

Binlerce yıllık tarihi ve zengin mutfak kültürü ile turizmde önemli bir destinasyon olmayı çoktan hak eden Kahramanmaraş'ın EMITT Fuarında etkin şekilde tanıtıldığını ifade eden Zabun, "Kahramanmaraş öyle bir şehir ki, hem Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak zengin bir kültürel mirasa sahip hem de bu topraklarda hüküm süren uygarlıkların bize bir armağanı olan 300'ün üzerinde çeşidiyle Osmanlı saraylarının gözdesi 'Maraş' yemeklerinin yegane durağı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalitesini tescillettiğimiz Maraş Biberi de bu zengin kültürün en önemli parçalarından birisi. Bütün bu yönleriyle Kahramanmaraş'ı EMITT Fuarı'nda tanıttık. Burada adeta Kahramanmaraş rüzgarı esti. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Odamız, Ticaret Borsamız ve Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen Kahramanmaraş Standı, Roma döneminin bugüne armağanı Germenicia Antik Kenti mozaiklerinden Ashab-ı Kehf'e, dondurma, tarhana ve fıstık ezmesinden bakır ve ceviz el sanatlarına, tüm değerleriyle Kahramanmaraş'ı anlatan bir belgesel niteliğinde" şeklinde konuştu.

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın desteği ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından şehrin tanıtımı amacıyla açılan Kahramanmaraş standında misafirlere kentin turizm değerleri anlatıldı.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı olan Nabi Avcı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Nabi Avcı, dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak nitelediği EMITT'e yurtiçi ve yurtdışından yoğun ilgi olduğunu söyledi. EMITT Fuarında Kahramanmaraş standını ziyaret eden Bakan Avcı, Maraş Dondurması ve Maraş Biberini yakından tanıdığını ifade ederek sıcak sahlep içti. Bakan Avcı, "Fuar uluslararası kabul anlamında çok başarılı geçiyor. Ülkemizin tanıtımına ve buraya iştirak eden ülkelerin de tanıtımına katkıda bulunan güzel birfuar döneminden geçiyoruz" dedi.

(CGR-Y)



31.01.2017 16:08:39 TSI

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