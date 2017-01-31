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Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 3 boyutlu ameliyat

31 Ocak 2017 Salı, 16:04
Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 3 boyutlu ameliyat
Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 3 boyutlu ameliyat

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - İstanbul' da özel bir üniversite hastanesinde uzun süredir dalakta kitle nedeniyle takip edilen 62 yaşında erkek hasta, Kars Kafkas Üniversitesi'nde ameliyat edildi.
Hasta, dalaktaki kitlenin zamanla büyümesi nedeniyle özel üniversite hastanesi tarafından Kafkas Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği' ne yönlendirilerek ameliyata alındı.
Prof. Dr. Mahmut Can Yağmurdur ve Yrd. Doç. Dr. Kenan Binnetoğlu'ndan oluşan ekip ile Kars'ta yine bir ilke imza atıldı.
3 boyutlu kapalı (lapasokopik) ameliyat ile başarılı bir şekilde ameliyat yapılarak hastanın tümörlü dalağı alındı ve problemsiz bir şekilde taburcu edildi.
(IÇ-AA-Y)

31.01.2017 16:10:07 TSI
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