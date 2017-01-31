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Adilcevaz'da mimarlık ve restorasyon bürosu açıldı



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mimarlık ve restorasyon bürosu açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde mimar Gökçe Kaçan tarafından oluşturulan mimarlık ve restorasyon bürosunun açılışına Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ve çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde büronun kurdelesini kesen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, iş yerinin ilçe için önemli olduğuna değinerek, "Gökçe kızımız açmış olduğu bu büro sayesinde inşallah ilçemizde güzel projeler yapacaktır. İlçemizin en büyük eksikliği proje üretememesidir. İnşallah Gökçe gibi cesaretli ve girişimci genç kardeşlerimiz sayesinde projeler üretip bu güzel ilçemizi kaymakamımız ve hemşehrilerimizle birlikte hak ettiği yere getireceğiz. Açılışını yaptığımız bu büronun Gökçe kızımız başta olmak üzere ailesine ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, açılışı yapılan büronun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büro sahibi Mimar Gökçe Kaçan ise, ilçeye yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek, ilçenin sosyal ve kültürel yapısına uygun projeler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

(MSA-Y)



31.01.2017 16:10:42 TSI

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