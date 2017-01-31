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Milas'ın güzellikleri İstanbul'da sergilendi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - İstanbul TÜYAP'ta Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stant açan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından Muğla'nın Milas ilçesi tanıtıldı.



Başta UNESCO'nun 'Geçici Dünya Mirası' listesindeki Uzunyuva Hekatomnos Lahdi ile Beçin Ortaçağ Kenti olmak üzere Milas'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin sergilendiği MİTSO'nun standını Muğla Valisi Amir Çiçek ve çok sayıda turizm acentesi temsilcisi ziyaret etti.

Bu yıl İstanbul'da TÜYAP Fuar Alanında 26-29 Ocak tarihleri arasında 21'incisi düzenlenen EMITT Fuarında stant açan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), başta UNESCO'nun 'Geçici Dünya Mirası' listesinde yer alan Uzunyuva Hekotomnos Lahdi ve Kutsal Alanı ile Beçin Ortaçağ Kenti olmak üzere Milas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini turizm ve seyahat acentelerinin temsilcileriyle fuar ziyaretçilerine tanıtımını yaptı. MİTSO, EMİTT fuarı için özel olarak hazırlatılmış çok sayıda broşür ve hediyelik ürün dağıtırken Milas'ın doğal güzellikleriyle tarihi eserlerini yansıtan belgesel film gösterimi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

EMİTT Fuarındaki MİTSO standına Muğla Valisi Amir Çiçek ziyaret etti. Fuarda, Muğla'nın diğer ilçeleriyle birlikte MİTSO standını da ziyaret eden Vali Amir Çiçek, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e ilimizin ve ilçemizin tanıtımına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti. MİTSO standında bir süre MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ile sohbet eden Vali Amir Çiçek, MİTSO'nun tanıtım çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek "Bu çalışmalarınız nedeniyle sizi tebrik ediyorum" dedi.

MİTSO standını ziyaret eden pek çok ziyaretçi özellikle Uzunyuva Hekatomnos Lahdi ile Bafa Gölü, Latmos / Herakleia hakkında sorular yönelterek bilgi aldı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, EMITT Fuarında, ziyaretçilerin MİTSO standına göstermiş olduğu ilgiden ve yaptıkları övgüden çok memnun kaldıklarını ifade ederek "Biz aslında fuara diğer turizm beldelerinin stantlarıyla karşılaştırıldığında çok mütevazı kalan bir stant ile katıldık. Fakat buna rağmen Uzunyuva Hekatomnos Lahdi gibi, Beçin Ortaçağ Kenti gibi UNESCO'nun Dünya Geçici Miras listesinde yer alan tarihi eserlerimiz, Bafa Gölü, İncirliin Mağarası gibi doğal güzelliklerimiz, çok büyük ilgi gördü. Birçok ziyaretçi standımızdaki görevli arkadaşlarımızdan Milas hakkında bilgiler aldılar ve en kısa zamanda Milas'a geleceklerini söylediler. Bunlar bizim için çok sevindirici gelişmelerdi" dedi. Reşit Özer, bundan sonra da Milas'ı her ortamda ve özellikle turizm fuarlarında tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

(ÇP-MB-Y)



31.01.2017 16:11:30 TSI

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