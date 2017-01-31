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Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti

31 Ocak 2017 Salı, 16:07
Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti
Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Genç İşadamları Derneği (Gagiad) Gaziantep Ticaret Odasının yeni yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyarette GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel Yönetim Kurulu Üyeleri, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve GTO Yönetim Kurulu hazır bulundu. GTO yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Gagiad Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Gaziantep ülkemiz için gelecek vadeden dinamik bir şehir. Bizler Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok çalışma ve proje yürütmekteyiz. Bu şehir hepimizin ve bu şehri ve ülkemizi ileriye götürecek olan bizleriz. Ticaret Odamız her zaman derneğimizin önem verdiği birlikte projeler yaptığı önemli kurumlar arasında yer almaktadır. Yeni Yönetim Kurulunuza hayırlı olsun dileklerimizi ileterek başarılar dileriz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Siz genç iş insanlarının dinamizmi bizlere umut olmaktadır. Yeni görevimizde Gaziantep için birçok proje planlamaktayız. Gaziantep geçmişten bugüne kendine birçok değer katarak başarılı ve önemli bir şehir oldu. Özellikle de sanayimizi zaman içerisinde önemli gelişmeler gösterdi. Siz gençlerimizin de katkıları ile şehrimiz daha da önemli noktalara gelecektir" diye konuştu.
Ziyaretin ardından GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'in GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'na hediye ve GAGİAD Ormanı'na dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ile sona erdi.
(KU-SD-Y)

31.01.2017 16:12:06 TSI
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