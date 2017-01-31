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Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği'nden Başkan Toyran'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Ankara'da faaliyet gösteren Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetimi Aydın ili genelinde temaslarını sürdürüyor.

15 Ocak 2017'de genel kurul ile Halil Apaydın Başkanlığı'nda yeni yönetim kurulunu belirleyen Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı da ziyaret etti.

Ankara'da yaşayan Aydınlılar tarafından 1992 yılında kurulan derneğin faaliyetlerine devam ettiğini, bugün itibariyle 800'ün üzerinde üyelerinin olduğunu belirten Başkan Halil Apaydın; gerçekleştirecekleri faaliyetlerin Aydın ilindeki kurum ve kuruluşların katkılarıyla anlam kazanacağını söyledi. Amaçlarının Aydın ilini tanıtmak olduğunu söyleyen Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halil Apaydın, "Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran'a sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Aydınlı Belediye Başkanlarımız, kurum temsilcilerimiz ve hemşerilerimizin Ankara'da bir kapıları var ve her zaman açık" dedi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(LT-MB-Y)



31.01.2017 16:12:32 TSI

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