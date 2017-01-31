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Özkan Arslan'dan Ortaca basınına veda ziyareti



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Ortaca Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Özkan Arslan, Ortaca basınına veda ziyaretinde bulundu.

Ortaca Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi Müdürlüğünden, Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcılığı görevine atanan Özkan Arslan, Güney Ege ve Ege Haber gazetelerine veda ziyaretinde bulundu.

Özkan Arslan ziyarette, "Bu güne kadar görev yaptığımız süre içerisinde göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Güney Ege ve Ege Haber gazeteleri imtiyaz sahibi Cihat Cura ise, ''Ortaca SGK merkezi Müdürlüğünden, Muğla SGK İl Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olmanız dolayısı ile sizi tebrik ederim. Yeni göreviniz hayırlı olsun'' dedi.

(CC-MB-Y)



31.01.2017 16:14:56 TSI

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