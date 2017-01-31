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'Kodla(Ma)nisa' projesi öğretmenlerine eğitim

31 Ocak 2017 Salı, 16:11
'Kodla(Ma)nisa' projesi öğretmenlerine eğitim
'Kodla(Ma)nisa' projesi öğretmenlerine eğitim

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da "Kodla(Ma)nisa" projesinde görev alan öğretmenlere, Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'nde "Maker&STEM Eğitimi" düzenlendi.
Kodla(Ma)nisa Projesi 2016-2017 yılında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, kaymakamlıkların desteği ile Manisa'daki ortaokullarda bilişim teknolojileri ve yazılım dersine giren 250'den fazla öğretmenin katkısıyla devam ediyor. Proje çerçevesinde eğitimde yeniliklerin benimsenme sürecini hızlandırmak için projede görev yapan öğretmenlere yönelik bilgi işlemsel düşünme becerisi, Maker, STEM, robotik ve kodlama konularında eğitimler düzenlendi. Projede görevli 60 öğretmenin katılımı ile 16-17 Ocak 2017 tarihinde Ümmühan Elginkan METEM 'de gerçekleşen eğitim, Proje Başkan Vekili Vali Yardımcısı Mesut Eser ve İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş'ın açılış konuşmaları ile başladı. İki bölümden oluşan eğitimin ilk bölümünde Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Eğitim Fakültesi BÖTE Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Atman Uslu ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bahadır Yıldız tarafından Kodlama, Berimsel Düşünme (Computational Thinking), STEM ve Maker Hareketleri hakkında seminerler verildi. CBÜ Eğitim Fakültesi BÖTE Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Atman Uslu konuşmasında, 2010'da en çok eleman ihtiyacı olan alanların, 2004'de var olmadığını; öğrencileri okullarda, şu anda var olmayan teknolojileri kullanarak; şu an farkında olmadığımız problemleri çözmek üzere şu anda var olmayan meslekler için hazırladığımızı söyledi.
Uslu konuşmasına şöyle devam etti: "Kodla(Ma)nisa Projesi ile üreten, yenilikçi, girişimci, yaratıcı düşünebilen fen, matematikten, mühendislik ve bilgisayardan anlayan ve bu alanlardaki becerilerini kullanarak ürün yaratan bir nesil yetiştirmek için sorumluluk vererek, düşündürerek, dayanışmayı önemsetip girişimci bir ruh aşılayan bir eğitim kültürü ile kodlama öğretmeliyiz. Öğrencilerimizin gelecekte hangi işi yaparsa yapsın 21. yüzyılın rekabetçi ortamında ayakta kalabilmeleri ve teknolojik güçlükleriyle başa çıkabilmeleri için problem çözme ve tasarım düşüncesi geliştirmeyi, problemi çözmek için plan yapmayı, planı doğru komutlara aktarabilmeyi, Sonuçları değerlendirebilmeleri gerekmektedir." dedi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bahadır Yıldız ise "Ünlü yazılımcıların şu anki başarılarının tohumları çok küçük yaşlarda atıldığı görülmektedir. Onların erken kodlama eğitimleri programlı olarak gerçekleşmemiştir, aile ya da sosyal çevresi açısından şanslı çocuklardır. Kodla(Ma)nisa projesinde amaç bu süreci planlı, programlı, bilinçli şekilde organize etmek ve yürütmek olmalıdır. Yani öğrencilere yenilikçi fikirleri üretebilecekleri ve bu ürünleri gerçekleştirebilecekleri zihinsel alet kutularını verip fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için çocuklar cesaretlendirilmelidir" diye konuştu.
Eğitimin ikinci bölümünde il proje ekibinden Aslı Yıldırımgil ve Şeref Kaplan, Manisa Bilsem öğretmeni Enes Aydın, Şehzadeler Gediz Ortaokulu öğretmeni Ahmet Morsümbül, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Barış Altun ve Akhisar Gazi Ortaokulu öğretmeni Tamer Kocaöğüt tarafından eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları, robot programlama, mobil uygulama geliştirme, 3 boyutlu oyun tasarlama konularında eğitimler verdiler.
Kodla(Ma)nisa projesi
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yürütülen Kodla(Ma)nisa projesi, Manisa'nın 291 ortaokulunda Bilişim Teknolojiler ve Yazılım dersi gören yaklaşık 46 bin öğrenciye kodlama, robotik ve tasarım eğitimleri ile bilgi işlemsel düşünme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Kodla(Ma)nisa Projesi, öğrenciler arasındaki fırsatları eşitler ve köy-kent farklılığının önüne geçmeyi amaçlar. Her ilçede açılan Kodla(Ma)nisa atölyeleri ile enformatik konusunda özel yetenekli çocukları küçük yaşta keşfedip, geliştirmek için çalışır. Ülkemizin gelecekte ihtiyaç duyacağı yazılım iş gücünü, belki de beyin takımını Manisa haritasının her ilçesinde, her kasabasında, her mahallesinde arar. Bunların yanında rehabilitasyon boyutu da vardır. Kodla(Ma)nisa projesi, çağımızın sorunu olan teknoloji bağımlılığının önüne geçme hedefine de sahiptir. Elinden telefonu, tableti düşürmeyen, bilgisayar oyunlarından başını kaldıramayan öğrencilerin bu alışkanlıklarını değiştirmek için teknoloji ile üretmenin yollarını öğretir. Bilinçli teknoloji kullanımını özendirir. Tüketim yerine üretime teşvik eder. 2015 yılında Türkiye'de ilk defa Manisa'da başlayan ve birçok ile örnek olan proje, geçtiğimiz yıl 1 Haziranda yapılan Kodla(Ma)nisa Festivali ile taçlandırıldı. Festivale 17 ilçeden öğrenci ve öğretmenler katılarak kodlama ve robotik alanında yaptıkları çalışmaları stantlarında sundu. Festival günü yapılan yarışmada hasat robotu, otomatik kapanan bağ sistemi, geri dönüşüm otomasyonu gibi öğrencilerin çevrelerinde gördüğü birçok probleme çözüm olabilecek prototipler ürettiği görüldü.
(ÖND-Y)

31.01.2017 16:17:08 TSI
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