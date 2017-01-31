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Büyükşehirli Umay, Paris'te ilk madalyasını aldı

İsmail Gündüz



KOCAELİ (İHA) - Kariyerinde Ümitler Dünya Şampiyonluğu bulunan milli karateci Umay Tokcan, Paris'te ilk madalyasını alarak başarısını sürdürdü.

Dünya Karate Federasyonu'nun önemli organizasyonlarından biri olan Karate 1 Premier League'in ilk ayağı olan Paris Open'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan'dan bir başarı daha geldi. Geçmiş dönemlerde de Paris'teki turnuvada bir çok başarılı sonuçlarla dönen mavi beyazlılar, bu turnuvadan da eli boş dönmedi. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında olası rakipleriyle karşılaşan millilerimiz, Paris'te kürsüye çıkmayı başardı. Tolam beş kez kürsüye çıkan millilerimizin bu başarısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un da payı oldu. Kariyerinde Dünya Şampiyonluğu bulunan Umay Tokcan, 60 kiloda turnuvada mücadele etti. Büyükler kategorisinde bu yıl ilk kez mücadele eden başarılı sporcu, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Paris'teki ilk madalyasını kazanan Umay Tokcan, müsabakaların ardından bronz madalyasını kürsüde aldı.

(İG-İÇ)



31.01.2017 16:17:38 TSI

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