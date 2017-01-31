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Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Karatay'dan ziraat odasına ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Referandum çalışmaları öncesi bir dizi ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ile birlikte sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunuyor. İlk olarak Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Cengiz Aydoğdu, burada Başkan Emin Koçak ile görüştü.



"Milletin iradesiyle yönetim sistemi değişecek"

Aksaray'daki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında yapılabileceği öngörülen referandum ve başkanlık sistemi hakkında bilgiler verdi. Referandumun ve sonrasında başkanlık sisteminin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydoğdu, "Milletimiz için çok önemli bir referandum olacak. İdari sistemdeki bu yenilik Türkiye'nin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacak. Milletimiz tarihi bir dönemeçte. Demokrasi tarihinde ilk defa yönetim sistemi halkın onayı ile hiçbir vesayet kurumunun üst baskısı olmadan, milletin seçtiği meclisin ve milletin kendi onayıyla, iradesiyle değişecektir. Bu çok önemli bir süreçtir. Bunun herkes için hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



"Küçük sanayi projesi Türkiye'nin örnek projesi"

Aksaray Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile Aksaray'a yapılacak olan küçük sanayi projesi kapsamında da bilgiler vererek değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, "Küçük Sanayi Projesi Türkiye'nin örnek projelerinden olacak. Aksaray'ın önünü açacağı, sanayiye yeni bir ivme ve hız kazandıracak, esnaflar için modern bir çalışma ortamı olacağını düşündüğümüz bir proje. Küçük Sanayi Projesi, Sanayi Bakanlığımız, TOKİ, belediyemiz, valiliğimiz ve milletvekilleri olarak ortaklaşa istişare edip karar verdiğimiz bir proje. Bu proje önemli bir aşama olacak. Aksaray'ımıza, hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun. Bu işte emeği geçen belediye başkanımıza, AK Parti'nin tüm kademelerine, valimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hasretini ve özlemini çektiğimiz önemli bir proje olacak. Proje en ufak ayrıntılarına kadar hesap edilerek çok güzel bir şekilde projelendirildi" şeklinde konuştu.



"50 yıllık tartışılan hükümet sistemini çözmek istiyoruz"

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise, başkanlık sisteminin Türkiye için bir mecburiyet olduğunu belirterek, parlamenter sistemin sıkıntılı bir sistem olduğunu kaydetti. Başkanlık sisteminin uzun zamandır Türkiye gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Karatay, Türkiye'nin artık parlamenter sistemle yönetilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. İktidarlığı döneminde Türkiye'yi adeta şaha kaldıran AK Parti iktidarının Başkanlık sistemi ile Türkiye'ye yeni ve huzurlu bir kapı daha açacağını ifade eden Karatay, şu anki parlamenter sisteminin darbeciler tarafından getirilen bir sistem olduğunu söyledi. AK Parti olarak bugün itiraz edilen sistemin 1961 Anayasası ile darbeden sonra getirilmiş olan bir sistem olduğunun altını çizen Başkan Karatay, "Bugüne kadar yıllarca bu sistemin işlemediğini birçok siyasetçi zaten söylüyor. Bugün biz AK Parti olarak başkanlık sistemi önerisiyle Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır tartışılan bir hükümet sistemi meselesini de çözmek istiyoruz" dedi.



"Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçilmeli"

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, Türkiye'nin Başkanlık sistemine gerçekten ihtiyacı olduğunu belirterek, ziraat odası olarak sonuna kadar destek olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin artık parlamenter yönetim sisteminden kurtulup başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Koçak, "Biz kendimizi bildik bileli tarlalarda çalıştık. Bizim gibi milyonlarca çiftçi kardeşimiz tarlalarda Türkiye için, Türk Milleti için ekti, biçti, sofralara sundu. Ancak 2002 yılında AK Parti iktidarının Türkiye'nin başına gelmesi ile birlikte tarım ve hayvancılık canlandı. AK Parti hükümetinin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü güldü. Bu her yıl katlanarak ve değişerek devam etti. Biz bugün üretebiliyorsak, hükümetin destekleriyle üretip Türk Milleti'ne sunuyoruz. Kaldı ki Aksaray tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir şehir. Nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor" dedi.

(YC-AH-Y)



31.01.2017 16:18:32 TSI

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