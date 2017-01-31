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Büyükşehirli boksörler 3 Türkiye derecesi kazandı



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksörler alt yapıda yeni Türkiye dereceleri kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 22-28 Ocak tarihleri arasında Yalova'da yapıldı. Yalova 90. Yıl Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 60 İlden 480 boksör katıldı. Ümitler kategorisinde biri Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere, iki de Türkiye üçüncülüğü kazanan mavi beyazlı boksörler gelecek için büyük umut verdi. Kıran kırana geçen Yalova'daki müsabakalara Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boks antrenörleri antrenörleri Ali Çelikiz, Cihan Başaran ve Recep Özkar'la birlikte beş boksör katıldı. On sıklette yapılan müsabakalarda mavi beyazlı boksörlerden Muhammet Raşit Karaosmanoğlu, 75 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Alt minikler, üst minikler ve yıldızlarda da Türkiye Şampiyonluğu bulunan Karaosmanoğlu, Ümitlerde de Türkiye Şampiyonu olarak bu geleneğini bozmadı. 52 kiloda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu bir diğer boksör, Musa Özay ile 81 kiloda ringte mücadele eden Abdülkadir Şirin Türkiye üçüncüsü oldu. On sıklette, üç Türkiye derecesi kazanarak büyük bir başarı sağlayan ümit boksörler, müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

(İG-İÇ)



31.01.2017 16:18:56 TSI

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