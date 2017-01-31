Serhat Ardahan Spor'dan tebrik ziyareti
(Fotoğraflı)
ARDAHAN (İHA) - Serhat Ardahan Spor Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Karaçam ve Necati Ergel, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ardahan Üniversitesi'nin (ARÜ) Serhat Ardahan Spor'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten yönetim kurulu üyeleri, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e yeni görevinde başarılar dileyerek, takımın formasını ve atkısını hediye ettiler.
(OY-AT-Y)
31.01.2017 16:21:02 TSI
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