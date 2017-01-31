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AK Parti Milletvekili Ali Özkaya:

31 Ocak 2017 Salı, 16:16
AK Parti Milletvekili Ali Özkaya:
AK Parti Milletvekili Ali Özkaya:
- "Anayasa değişikliğiyle yargı alanında da önemli değişiklikler yapılmaktadır"

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya anayasa değişikliğine değinerek, "Yasama yürütmeden tamamen ayrı, kuvvetler ayrılığı ilkesine daha uygun bir hükümet sistemi öngörülmektedir. Anayasa değişikliği teklifi ile yargı alanında da önemli değişiklikler yapılmaktadır" dedi.
AK Parti'nin her ay düzenli olarak ilçelerde gerçekleşen 'İlçe Danışma Meclis' toplantıları Bolvadin ve Emirdağ ilçesinde de yapıldı. Milletvekili Ali Özkaya ve İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in katılımlarıyla gerçekleşen ilçe danışma meclis toplantılarının divan başkanlıklarını İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutumlu yaptı. İlk olarak Bolvadin'de düzenlenen ilçe danışma meclis toplantısına katılan Özkaya ve Yurdunuseven, burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından Emirdağ ilçesine geçildi. Burada gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özkaya, anayasa değişikliğine değinerek, "Cumhurbaşkanı bu yetkisini yardımcıları ve parlamento dışından atayacağı bakanlar ile kullanacaktır. Yasama yetkisi ise münhasıran mecliste olacaktır. Cumhurbaşkanının, yasa teklif etme yetkisi olmayacaktır. Yasama yürütmeden tamamen ayrı, kuvvetler ayrılığı ilkesine daha uygun bir hükümet sistemi öngörülmektedir. Anayasa değişikliği teklifi ile yargı alanında da önemli değişiklikler yapılmaktadır. Öncelikle yargı bağımsızlığı ilkesine 'tarafsızlığı' şeklinde ekleme yapılarak yargının tarafsızlığına ayrıca vurgu yapılmaktadır. Cumhuriyet, milletimizin en kıymetli kazanımıdır ve Türkiye'nin rejimi demokratik bir cumhuriyettir.
Yapılan konuşmaların ardından ilçe danışma meclis toplantıları dilek ve temennilerle sona erdi.
(GC-

31.01.2017 16:21:42 TSI
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