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Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı

31 Ocak 2017 Salı, 16:21
Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı
Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde, su kuşu sayımı yapıldı.
Konya Orman ve Su İşleri 6'ıncı ve 8'inci Bölge Müdürlükleri işbirliği ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğunun verdiği destekle 19 kişilik sayım ekibi tarafından, Beyşehir Gölü'nde bu yıl 11'incisi yapılan kuş sayımı gerçekleştirildi. Dürbün ve teleskoplarla yapılan sayım çalışmasının sonuçlarının bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.
Beyşehir Gölü'nde 2017'nin göl yüzeyinin buzla kaplı olması nedeniyle kuş kaydının en az olduğu yıl olduğu belirtilirken, çalışmalar esnasında bir yaban domuzunun da buz tutan göz yüzeyinde yürürken gözlendiği ifade edildi. Su kuşu sayımları, su kuşlarının mevsimsel göç hareketliliğinin en az olduğu 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Sayımlar, Türkiye'deki sulak alan işleyişini ve avcılık, yapılaşma, tarım, hayvancılık, saz kesimi, balıkçılık gibi kullanım faaliyetlerini izlemek, koruma çalışmalarına altlık oluşturmak, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip ederek, özellikle nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tüm eylem planlarına altlık oluşturmak, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
(US-AH-Y)

31.01.2017 16:25:53 TSI
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