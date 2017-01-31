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Toros Üniversitesi'ne TSE belgesi

31 Ocak 2017 Salı, 16:23
Toros Üniversitesi'ne TSE belgesi
Toros Üniversitesi'ne TSE belgesi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toros Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesini almaya hak kazandı. Bahçelievler Kampüsü bahçesinde düzenlenen törenle TSE bayrağı göndere çekildi.
Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü'nde düzenlenen törene Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Genel Sekreter Reşit Aşkın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Ertunç, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür ve akademisyenler katıldı.
Törende konuşan Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Hukuk Bölümü Adalet programı öğretim görevlisi Ertan Cem Gül, 3 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak, 'ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi' akreditasyon denetimini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Böylelikle 'Kalite Yönetimi' belgesini almaya hak kazandıklarını kaydeden Gül, artık Türk Standartları Enstitüsü ve Uluslararası IQNET belgesine sahip olduklarını belirterek, 3 yılda bir belgelendirme denetimi ve yılda 1 defa da normal denetleme geçireceklerini ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir ise daha önce Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje kapsamında üniversiteden 25 kişiyi Kalite Yönetim Standartları konusunda belgelendirdiklerini hatırlatarak, "Ben şimdi hedef gösteriyorum EFQM mükemmellik modeline doğru gidip o belgeyi almak için çalışacağız. Bu bayrağın dalgalanması demek bizden hizmet alan insanların güvenle bakması demektir. Artık burada bir standart var keyfilik yok" dedi.
Konuşmaların ardından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bayrağı göndere çekilerek Toros Üniversitesi semalarında dalgalanmaya başladı.
(HSK-Y)

31.01.2017 16:28:19 TSI
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